Porsche Cup Estoril: Zanon brilha, mas contratempos adiam o Pódio

Gustavo Zanon encerrou a sua participação na sexta etapa da Porsche Carrera Cup, no Estoril, com um misto de promessa e frustração. O piloto do carro #24, que chegou a lutar de forma notável por um lugar no pódio da classe Sport, viu as suas aspirações goradas após um incidente na Corrida 2, terminando a jornada no 13.º posto.

A etapa do piloto brasileiro em terras portuguesas começou de forma atribulada na quinta-feira, com os treinos de qualificação e a primeira corrida. Na Corrida 1, Zanon, após um arranque promissor, foi obrigado a abandonar prematuramente a disputa devido a um toque de um adversário. O responsável pelo incidente viria a ser desclassificado da prova.

Recuperação e Ímpeto na Corrida 2

Na segunda prova, partindo do 20.º lugar na geral e 13.º na classe Carrera Sport, Zanon traçou como objetivo uma recuperação ambiciosa no pelotão. A corrida, marcada por intensas disputas, viu a intervenção do ‘safety car’ logo na segunda volta devido a múltiplos acidentes. Contudo, o carro #24 escapou ileso, com Zanon a protagonizar uma partida espetacular que o catapultou para o oitavo lugar na classe e 15.º na geral. Após o recomeço, o piloto progrediu mais uma posição.

Uma nova interrupção do ‘safety car’ na quinta volta não travou o seu ímpeto. Com a prova relançada e apenas 10 minutos para o fim, Zanon já ocupava a sexta posição na Carrera Sport e 13.ª na geral, afirmando-se como um dos grandes destaques do dia. A sua escalada continuava imparável, alcançando mesmo a quinta posição, que lhe daria um lugar no pódio da Carrera Sport.

Contudo, o destino reservava-lhe um novo revés. O ‘safety car’ regressou à pista após um contacto entre os carros #80 e #100. Na luta pelo seu primeiro pódio na classe Sport, Gustavo Zanon (carro #24) foi forçado a uma manobra evasiva, o que lhe custou um precioso tempo e a perda de várias posições. Após 14 voltas, Zanon cruzou a meta no 13.º lugar da classe Sport.

Apesar dos contratempos, o piloto mantém uma visão otimista sobre a temporada: “Este ano tem sido desafiante: por um lado, mostrámos que temos ritmo competitivo para a categoria, mas também enfrentámos percalços pelo caminho”, afirmou Zanon. Sobre a corrida em Portugal, detalhou: “No início, o ritmo estava muito bom, consegui arrancar bem, subir posições e andar rápido. No fim, senti que outro concorrente me ia ultrapassar e deixei espaço, mas acabou por acontecer um incidente e, ao desviar-me, acabei por ser atingido. Tudo o que tínhamos conquistado acabou por se perder.” O piloto, contudo, mantém o otimismo: “Acho que está difícil lutar pelo pódio este ano, mas levo como lição. A carreira de piloto não se define numa temporada. Existem anos de luta e anos de glória, e tenho a certeza de que o próximo será um ano de glória.”

O próximo desafio de Gustavo Zanon na Porsche Cup está agendado para 8 e 9 de novembro, em Interlagos, numa etapa que antecede o Grande Prémio de São Paulo de Fórmula 1.

A Porsche Carrera Cup é uma competição monomarca de rali que se destaca pela competitividade e pela exigência técnica, onde pilotos e equipas utilizam carros idênticos, o que realça o talento individual e a estratégia de corrida. O circuito do Estoril, com as suas características técnicas e a sua história no desporto motorizado, é um palco frequente para estas provas, desafiando os pilotos com as suas curvas rápidas e zonas de travagem exigentes, onde a precisão e a capacidade de adaptação são cruciais para o sucesso.