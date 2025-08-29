Porsche Cup Estoril: Matheus Comparatto garante pódio em corrida marcada por interrupções

Matheus Comparatto assegurou, esta sexta-feira, o seu segundo pódio na etapa do Estoril da Porsche Carrera Cup, ao cruzar a linha da meta na quinta posição. O jovem piloto de 18 anos, que já soma seis pódios nesta temporada, amealhou pontos cruciais que o posicionam entre os principais candidatos na reta final do campeonato.

A prova no Estoril ficou, contudo, indelevelmente marcada por múltiplas intervenções do ‘safety car’, que fragmentaram a corrida e limitaram as oportunidades de avanço para o piloto do carro #118 da FURIA REDRAM. Com poucas voltas em bandeira verde, Comparatto viu-se impedido de explorar plenamente o ritmo competitivo que demonstrou.

Corrida de arranques e paragens

Partindo do quarto lugar na grelha de partida, Comparatto realizou um arranque seguro, mantendo a sua posição inicial. No entanto, na segunda volta, o ‘safety car’ foi acionado após múltiplos acidentes na cauda do pelotão, ditando a primeira interrupção.

O reinício da prova ocorreu na quarta volta, com o campeão da Fórmula 4 Brasil em 2024 a surgir na quinta posição. Pouco depois, o ‘safety car’ regressou à pista, num cenário de constantes paragens e arranques. Na oitava volta, a bandeira verde foi agitada, com Comparatto a manter a quinta posição, mas o carro de segurança faria ainda uma nova intervenção duas voltas mais tarde.

A corrida foi finalmente retomada a apenas três voltas do final. Com o tempo escasso e as poucas voltas em bandeira verde, as cinco primeiras posições mantiveram-se inalteradas, permitindo a Matheus Comparatto receber a bandeira axadrezada na quinta posição, garantindo assim o seu sexto pódio da temporada.

Satisfação e olhar para o futuro

Apesar das interrupções, Matheus Comparatto expressou satisfação com o resultado e confiança para o próximo desafio: “Praticamente não corremos por causa das intervenções do ‘safety car’, no final sobrou muito ‘push’ [potência extra], mas nas poucas voltas em bandeira verde deu para ver que o ritmo era bom”, referiu o piloto. “De qualquer forma, fico feliz com o nosso resultado e estou confiante de que, com o ritmo que temos, vamos chegar fortes na prova Endurance.”

O próximo compromisso do piloto da FURIA REDRAM na Porsche Carrera Cup terá lugar já este domingo, com a disputa da etapa Endurance, igualmente no circuito do Estoril, um formato que promete testar a resistência e a estratégia das equipas.