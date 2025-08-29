Porsche Cup Estoril: Marçal Muller reforça domínio com novo triunfo

O piloto Marçal Muller, apelidado de “Rei de Portugal”, assegurou mais um “Grand Chelem” para a equipa Farben, ao liderar todas as voltas da etapa do Estoril. A sua performance consolidou uma fase de domínio em solo português, demonstrando uma autoridade incontestável na pista.

Na passada sexta-feira, dia 29 de agosto, no Autódromo do Estoril, o piloto oriundo do Rio Grande do Sul venceu de ponta a ponta a segunda corrida da 6.ª etapa da Porsche Cup Sprint Challenge. Com esta vitória, Muller alcançou a sua terceira conquista consecutiva em quatro provas disputadas em Portugal nesta temporada.

A competição foi marcada por momentos de grande emoção e por múltiplas intervenções do “safety car”. Contudo, na dianteira, o carro número 544 de Muller não concedeu qualquer hipótese aos adversários. O piloto manteve a liderança em todas as voltas, resistiu eficazmente à pressão exercida por Christian Hahn e ainda registou a volta mais rápida da prova, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar.

Este resultado permite ao piloto da marca oficial de tintas automóveis alargar a sua sequência de conquistas e manter um forte ritmo antes da jornada de longa duração. No próximo domingo, dia 31 de agosto, Muller regressará à pista ao lado de Felipe Fraga para a disputa da Porsche Endurance Series. A corrida de 300 km está agendada para as 14h00 (hora de Lisboa) e o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo através dos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, para além da Band e do SporTV.

Após a vitória, Marçal Muller partilhou as suas impressões: “Estávamos a sentir a pressão dos adversários de trás, mas eu estava com um bom impulso e isso acabou por ser suficiente. Estou muito feliz com a nossa performance e com a categoria. Quero dedicar esta vitória ao Dener, que é quem faz tudo isto acontecer desde 2005. Tenho a sorte de participar desde 2016, por isso acompanhei grande parte desta trajetória e acredito que poucos conseguem fazer o que ele faz de forma tão organizada.”