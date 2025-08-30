Porsche Cup Endurance no Estoril: Sanchez e Martins dominam treinos
A dupla Leonardo Sanchez e Rafa Martins foi a mais rápida no primeiro dia de atividades da Porsche Cup Endurance no Estoril. Num fim de semana marcado por grande intensidade competitiva, o carro #15 da EMS Racing destacou-se nos treinos livres para o GP de Cascais, segunda etapa da temporada.
Rafa Martins, ao volante, registou o melhor tempo do dia com 1:39.299, confirmando o bom ritmo do conjunto. Sanchez, líder do campeonato Sprint na Carrera Rookie por efeito de descartes, regressou ao circuito apenas 24 horas depois de ter conquistado mais um pódio na vertente curta da competição.
O ambiente no seio da equipa é de confiança, sobretudo depois do desfecho da primeira ronda do Endurance, no Algarve. Nessa ocasião, Sanchez e Martins chegaram a rodar em posição de pódio, mas um furo acabou por comprometer a prova. Agora, o objetivo é converter a boa forma em resultados.
A corrida de domingo terá 300 quilómetros ou até 2h30 de duração, com início marcado para as 10h00 (horário de Brasília). O GP de Cascais contará com transmissão em direto nos canais digitais da categoria, na Band e no Sportv.
Declarações dos pilotos
Leonardo Sanchez destacou a estratégia da equipa no primeiro dia: “Reservámos praticamente o dia para o Rafa, já que eu competi aqui na etapa Sprint. O carro está equilibrado e isso deixa-nos animados para a qualificação e para a corrida.”
Já Rafa Martins sublinhou o prazer de correr em solo português: “É especial estar em Estoril, uma pista histórica, e ainda mais com um carro como o Porsche. O tempo de hoje foi positivo, mas é apenas treino. O foco é a corrida de amanhã e estamos confiantes.”
