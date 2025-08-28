Porsche Cup C6 Bank no Estoril: triunfos de Marçal Muller e Caio Chaves

O Autódromo do Estoril foi palco de jornadas impecáveis para Marçal Muller e Caio Chaves, que dominaram as respetivas categorias na abertura do Grande Prémio de Cascais da Porsche Cup C6 Bank.

Marçal Muller, ao volante do Porsche #544, assegurou as duas pole positions em disputa na Carrera e liderou todas as voltas para conquistar vitórias com autoridade. Na categoria Challenge, Caio Chaves também varreu as sessões de qualificação e venceu, mas teve de travar duelos intensos com Matheus Roque nos recomeços de corrida para alargar a sua liderança no campeonato.

O desfecho do primeiro dia de corridas manteve uma constante na temporada de 2025: tanto o líder da Carrera, Miguel Paludo, quanto Chaves, sustentaram um registo de 100% de pódios até ao momento.

Muller inabalável na Carrera, Hahn reduz diferença

No caso do piloto da Carrera, Marçal Muller, que terminou em terceiro lugar na primeira prova, a margem para o seu perseguidor mais próximo na tabela de pontos, Cristian Hahn, ficou mais estreita. Hahn terminou a corrida apenas atrás de Muller, demonstrando a sua força na luta pelo título.

Chaves beneficiado por incidentes na Challenge

Já Caio Chaves foi favorecido por incidentes que envolveram os seus adversários diretos na classificação. Gerson Campos e Leonardo Herrmann foram atingidos em investidas demasiado otimistas de concorrentes na Curva 1. Daniel Neumann, que tinha hipóteses de conquistar antecipadamente a categoria Challenge Rookie, também foi afetado no mesmo troço, ficando pelo caminho.

Próximos desafios no Estoril

Esta sexta-feira terão lugar as segundas corridas no Estoril. Muller parte novamente da pole position na Carrera, com Paludo ao seu lado. Na Challenge, o primeiro da grelha será Chaves, com Neumann a completar a primeira fila. A primeira partida do dia é da Carrera, a partir das 11h35 (hora de Lisboa, correspondente às 6h35 de Brasília). As provas terão transmissão em direto pelos canais digitais da Porsche Cup C6 Bank, bem como nos canais Band e Sportv.

As corridas em detalhe

Categoria Carrera: Muller Lidera, Bassani Brilha no Final

Marçal Muller fez valer a vantagem de partir da pole position, enquanto Cristian Hahn, em segundo, atacou pela parte exterior. Miguel Paludo saltou de quinto para terceiro, numa investida pela parte interior da Curva 1. Contudo, Antonella Bassani, que era terceira na grelha, e Thiago Vivacqua, acabaram por ter um contacto. O #10 foi o mais prejudicado, com um pneu danificado, e parou na pista na volta seguinte.

No final da primeira volta, o top 5 indicava: Muller, Hahn, Paludo, Matheus Comparatto e Marcos Regadas. Mas Regadas, pela parte exterior, foi hábil ao ultrapassar Comparatto na travagem da Curva 1, por fora. O carro de segurança foi acionado.

O recomeço da corrida ocorreu na abertura da quarta volta, com o pelotão controlado por Muller. O top 5 mantinha-se inalterado, enquanto Antonella chegou a emparelhar com Lineu Pires na luta pela sexta posição. Hahn lançou um ataque a Muller, seguindo o #544 muito de perto. Paludo acompanhava a dupla. Regadas vinha logo atrás, na liderança da Sport, com Comparatto a completar o top 5. Na Rookie, Leonardo Sanchez liderava com autoridade desde o início.

Na sexta volta, Comparatto retribuiu a ultrapassagem a Regadas. Lineu Pires entrou na reta colado à traseira do Porsche #17, mas não conseguiu ultrapassar o concorrente da Sport pela última vaga no pódio geral. Antonella, utilizando o Boost na reta Oposta, ensaiou um ataque ao #888. No entanto, Lineu fechou a porta antes da chicane mais travada do circuito.

Nos cinco minutos finais, a corrida tornou-se mais intensa, com Regadas a tentar novamente a ultrapassagem a Comparatto pelo quarto lugar. Outra disputa interessante era pelas últimas vagas no pódio da Sport, entre Carlos Campos, Sebá Malucelli e Nelson Monteiro. Alguns pilotos excederam os limites de pista e começaram a ser impostas penalizações de acréscimo de 5 segundos, como foi o caso de Lineu Pires, o que daria a vice-liderança na Sport a Christian Mohr.

A corrida entrou na penúltima volta com Regadas sob pressão de Antonella. A piloto chegou a ameaçar pela parte exterior na abordagem da Curva 1, mas o piloto do Maranhão foi sagaz ao defender a posição pela linha interna. Na volta final, contudo, Antonella usou bem o Boost, deixando Regadas sem defesa. A piloto conquistaria assim o seu terceiro pódio do ano.

Muller venceu novamente, convertendo a pole position em vitória. Hahn acompanhou para ser segundo e descontar dois pontos a Paludo, o terceiro classificado. Comparatto e Antonella completaram o pódio. Na Sport, em sexto no geral, Regadas triunfou. Leo Sanchez ficou com a vitória na Rookie, de ponta a ponta.

Categoria Challenge: Caio Chaves Supera Adversidades

A partida teve o pole position Caio Chaves a defender bem a sua linha. Em segundo na grelha, Daniel Neumann perdeu posições. Matheus Roque assumiu o segundo lugar, com Lucas Locatelli em terceiro, seguido por Sadak Leite e Neumann.

Na abertura da segunda volta, na disputa pela sétima posição, William Araújo e Leonardo Herrmann tiveram contacto na abordagem da Curva 1, envolvendo também Rafa Brocchi. Claudio Reina teve de parar o seu Porsche duas curvas depois. O carro de segurança foi acionado imediatamente.

Caio Chaves sustentou bem a posição no recomeço da corrida, mas alargou a trajetória no contorno da Curva 1, favorecendo a ultrapassagem de Roque. Sadak rodou ao tentar seguir a linha de Roque, mas regressou pelos seus próprios meios ao fim do pelotão. Markenson Marques teve contacto com outros competidores na primeira travagem, danificando também o carro de Gerson Campos, que ficou com a suspensão partida. O carro de segurança foi mais uma vez acionado. O top 5 apresentava Roque, Chaves, Neumann, Moura Neto e Cecília Rabelo.

O recomeço da corrida ocorreu na abertura da sétima volta. Roque não foi ameaçado, mas Neumann tentou a ultrapassagem a Caio Chaves. Cecília ultrapassou Moura Neto. E, logo atrás, Caio Castro ultrapassou Lucas Locatelli pela parte exterior. Caio Chaves intensificou então o ataque a Roque, enquanto Moura Neto e Cecília tiveram contacto. Locatelli também parou na caixa de gravilha e, mais uma vez, foi acionado o carro de segurança, pilotado por Ricardo Landi.

A bandeira verde foi acionada mais uma vez na abertura da décima volta, com pouco mais de 3 minutos restantes no cronómetro. Caio Chaves reassumiu a liderança e, novamente, foi necessária a intervenção do carro de segurança após um contacto múltiplo na primeira travagem do traçado português.

O líder do campeonato, Caio Chaves, recebeu a bandeirada em primeiro lugar, atrás do carro de segurança. Matheus Roque foi segundo, triunfando na Sport. George Crispim, Mário Delara e Fabián Taraborelli completaram o pódio. Em sexto, Raphael Bernardes, conquistou a vitória na Rookie, a sua primeira na categoria.

Declarações pós-corrida

Marçal Muller, pole da Carrera nas corridas 1 e 2: “Estou muito feliz. Conseguimos algumas poles durante o ano, mostrando que estamos competitivos e agora não foi diferente. A equipa entregou-me um carro muito bom, bem equilibrado e conseguimos mais uma vez o melhor tempo da qualificação. Espero fazer o meu melhor também na próxima qualificação e nas corridas e fazer tudo o que está ao meu alcance para ganhar as corridas. Estou muito feliz também com a volta na segunda qualificação, mesmo passando um bocadinho numa travagem numa das curvas.”

Caio Chaves, vencedor da Challenge: “Mais um dia perfeito e com muito trabalho com os meus mecânicos, engenheiros e coaches. Temos-nos dedicado muito e colhido frutos, com um dia muito positivo de duas poles e a corrida em primeiro lugar. Claro que tenho o que comemorar hoje, mas o fim de semana não terminou ainda e vamos trabalhar para terminar novamente bem no domingo. Durante a corrida eu soube que os concorrentes mais próximos estavam fora, mas é o tipo de notícia que temos de ignorar durante a prova. Agora podemos fazer contas, mas sei que o campeonato será disputado até ao final porque o Gerson e o Herrmann são competidores muito fortes.”

Cristian Hahn, 2.º lugar na Carrera: “Cumprimos o nosso objetivo na prova de hoje, que era descontar pontos ao Paludo na briga pelo título. Claro que sempre que a gente entra na pista pensa em vencer e cheguei até a travar uma disputa pela liderança com o Marçal. Mas logo ficou claro que o melhor era pensar no campeonato e administrar os pontos, o carro e os acionamentos do ‘Boost’ para a corrida de amanhã.”

Miguel Paludo, 3.º lugar na Carrera: “Foi um dia bem positivo. Na primeira qualificação, não conseguimos acertar perfeitamente e isso custou alguns décimos que fariam diferença para largar mais à frente. Ainda assim, saí de quinto e fiz uma boa partida, imprimindo um ritmo forte. Na parte final da prova, o pneu dianteiro começou a perder pressão e o carro ficou bastante traseiro, chegando a três libras a menos. Se a corrida fosse mais longa, certamente poderia ter sido um problema maior. Amanhã parto da primeira fila e vamos analisar o que pode ser ajustado no carro para procurar um bom resultado. Agora é contagem decrescente, restam três etapas, e a expectativa é de fechar o campeonato em alta.”

Matheus Comparatto, 4.º lugar na Carrera: “Partimos de sétimo depois de uma qualificação em que não conseguimos fazer uma volta tão boa. Na partida, consegui desviar dos acidentes iniciais e fizemos uma corrida sólida. Usei o mínimo possível de push justamente para guardar para a prova de amanhã e alcançámos o nosso objetivo, que era chegar ao pódio. Agora é foco total na próxima corrida.”

Antonella Bassani, 5.º lugar na Carrera: “Essa corrida foi muito positiva, acredito que podia ter sido um pouco melhor, faltou encaixar um pouco mais. Na partida tive um problema, que prejudicou um pouco, mas mesmo assim consegui fazer a melhor volta e fazer uma corrida de recuperação depois e consegui terminar em quinto e agora é focar para a corrida de amanhã, guardei bastante push para a segunda corrida e o objetivo é ter um resultado ainda melhor.”

Marcos Regadas, vencedor da Sport (6.º geral na Carrera): “Estou a lutar pelo campeonato da Sport e não podia arriscar nenhum milímetro, então, a minha ideia foi poupar o push. Estou com lastro no carro por estarmos em 6.º lugar no campeonato geral, o que dificulta um pouco, mas acredito que foi uma corrida bem administrada e andámos constantes e no ritmo da Carrera Cup que são mais avançados na categoria, então, estou satisfeito e o nosso objetivo foi cumprido.”

Leonardo Sanchez, vencedor da Rookie (16.º geral na Carrera): “Ontem eu disse que o meu objetivo era retomar a liderança do campeonato, fazer a pole e vencer a corrida então estou muito feliz que isso aconteceu. Eu já morei aqui na região e foi muito legal ter um desempenho tão bom na presença dos meus amigos. Agora temos um desafio grande amanhã partindo do quarto lugar, mas vamos lutar para escalar o pelotão e vencer novamente.”

Raphael Bernardes, vencedor da Rookie (6.º geral na Challenge): “Pressão da água e do óleo a subir durante a prova e não sabia se parava nas boxes ou não. A corrida foi bem disputada e fico contente com a vitória.”

