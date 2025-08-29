Porsche Cup C6 Bank no Estoril: Muller e Chaves dominam, luta pelos títulos aumenta

Marçal Muller e Caio Chaves voltaram a demonstrar um domínio avassalador no encerramento da etapa Sprint da Porsche Cup C6 Bank, realizada no Grande Prémio de Cascais. Com pole position, liderança em todas as voltas e a volta mais rápida da corrida, ambos os pilotos alcançaram um “Grand Chelem” nas categorias Carrera e Challenge, respetivamente. Este resultado intensifica de forma decisiva a disputa pelos títulos Sprint nesta temporada especial, que celebra o vigésimo aniversário da categoria dos modelos de competição mais produzidos no mundo.

FOTOS Rafael-Gagliano

Na Carrera Cup, Cristian Hahn efetuou uma ultrapassagem a Miguel Paludo em pista, retirando mais dois pontos à vantagem do recordista de títulos do evento. Considerando os descartes previstos no regulamento, a diferença entre os dois é agora de apenas dois pontos, deixando a disputa totalmente em aberto para o evento de suporte ao Grande Prémio de Fórmula 1 em Interlagos, agendado para novembro.

Pela Challenge, Caio Chaves saiu do seu Porsche n.º 54 já a celebrar o título. Com a pontuação máxima conquistada na etapa Sprint do GP de Cascais, o piloto de 18 anos não pode ser alcançado na classificação em condições normais. No entanto, uma eventual desclassificação em Interlagos poderá afetar os seus descartes.

Daniel Neumann, na categoria Challenge Rookie, obteve mais uma vitória e também deixou o carro a festejar pelo mesmo motivo. O piloto de Pernambuco de 16 anos teve outra jornada impecável, garantindo o segundo lugar na geral e a vitória na Sport.

Na Carrera Sport, a vitória coube a Marcos Regadas, enquanto na Carrera Rookie, Silvio Morestoni ergueu o troféu de primeiro lugar.

A atenção do GP de Cascais vira-se agora para a segunda corrida de longa duração do calendário, que terá lugar este domingo. A prova de 300 km inclui treinos livres na tarde de sábado (pelo horário português), com a qualificação e a partida a decorrerem no domingo. A corrida será transmitida pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, bem como pela Band e Sportv.

O desenrolar das corridas

Carrera

No arranque, Marçal Muller capitalizou a vantagem da pole position. Paludo contornou as duas primeiras curvas ao seu lado, procurando assumir a liderança. O nove vezes campeão respeitou o espaço do adversário, acabando por ficar com a linha exterior na curva 5. Cristian Hahn avaliou a situação com perspicácia e avançou para o segundo lugar, ultrapassando o seu concorrente direto na luta pelo título de 2025.

No início da segunda volta, Thiago Vivacqua surgiu determinado com uma notável manobra pelo exterior, superando Matheus Comparatto e Antonella Bassani na mesma travagem da curva 1. Na sétima posição, Marcos Regadas liderava na Sport, enquanto Silvio Morestoni, em 11.º, liderava na Rookie.

O safety car foi então acionado para o resgate de um carro que tinha rodado na chicane lenta.

O novo arranque ocorreu no início da quarta volta, com Vivacqua a atacar Paludo e Regadas a ultrapassar Antonella. Paludo, por sua vez, lançou um ataque a Hahn. Ambos utilizaram o boost na quinta volta, reduzindo a vantagem de Muller na frente do pelotão. Contudo, o safety car foi novamente chamado a intervir, para resgatar um carro encalhado na caixa de gravilha.

A bandeira verde foi acionada no início da sétima volta, com menos de 11 minutos na contagem decrescente para a volta final. Os quatro primeiros mantiveram as suas posições e Regadas chegou a emparelhar com Comparatto no final da reta, mas sem concretizar a ultrapassagem.

Muller rapidamente abriu uma vantagem superior a um segundo com o uso do boost. Hahn e Paludo seguiam muito próximos, com Vivacqua e Comparatto também colados.

Então, o safety car regressou à pista, após um contacto entre os veículos n.º 80 e n.º 100. Gustavo Zanon, no carro n.º 24, que lutava pelo seu primeiro pódio na Sport, teve de efetuar uma manobra evasiva, perdendo posições significativas.

Na 11.ª volta, Ricardo Landi recolheu o safety car novamente para as boxes. Muller controlou o ritmo com tranquilidade e Paludo tentou um ataque na travagem da curva 1 sobre Hahn. Comparatto e Vivacqua continuavam na disputa pelos dois últimos lugares do pódio.

Muller consagrou o seu domínio com a volta mais rápida da prova e a liderança em todas as voltas da etapa Sprint do GP de Cascais. Hahn foi segundo, reduzindo em mais dois pontos a vantagem de Paludo na classificação. Vivacqua e Comparatto, por esta ordem, completaram o pódio.

Regadas venceu novamente na Sport, com a sétima posição geral, e Silvio Morestoni, com o 16.º lugar, celebrou mais um triunfo na categoria Rookie.

Challenge

O arranque deu-se em fila indiana, com os cinco primeiros a manterem as posições da grelha de partida. Melhor para Caio Chaves, que liderou o pelotão com serenidade. Daniel Neumann seguia de perto, liderando nas categorias Sport e Rookie, com Mario Delara em terceiro. Sadak Leite e Caio Castro completavam os cinco primeiros.

Na segunda volta, Caio Castro ameaçou Sadak no final da reta, mas o veículo n.º 66 defendeu a posição com eficácia.

Em seguida, Cecília Rabelo, José Moura Neto e Matheus Roque protagonizavam uma bela disputa pela zona de pódio na classe Sport.

Na quarta volta, Caio Castro ultrapassou Sadak e Gerson tentou seguir a mesma linha, mas foi forçado a interromper o ataque devido à intervenção do safety car para resgatar um carro encalhado na caixa de gravilha.

O novo arranque aconteceu com 12 minutos restantes até ao início da volta final. Neumann tentou atacar Chaves na reta oposta, mas o líder do campeonato posicionou bem o seu carro no meio da pista, sem conceder oportunidades. Caio Castro, por sua vez, cercou Mario Delara, determinado a assumir o terceiro lugar. Imediatamente atrás deles, Gerson Campos procurava antecipar a trajetória de Sadak Leite para desafiar o veículo n.º 66 pela última posição do pódio.

Então, Moura Neto retomou o duelo com Cecília Rabelo, que defendia com mestria a quarta posição na Sport e a oitava na geral.

A corrida avançou para os seus minutos finais, com Caio Chaves a controlar tranquilamente a vantagem sobre Neumann. Já Caio Castro, tentava insistentemente atacar Delara, o que favoreceu a aproximação de Sadak e Gerson. Delara alargou ligeiramente a trajetória na curva 6, um erro prontamente capitalizado por Caio Castro. Em seguida, na chicane, Cecília ultrapassou Locatelli e, pouco depois, Delara desviou-se da trajetória ideal, permitindo a Gerson avançar para a zona do pódio.

A menos de dois minutos do fim, Claudio Reina e George Crispim tiveram um contacto na última curva do traçado e ficaram imobilizados na zona de escape. O safety car foi novamente acionado, permanecendo em pista até ao final.

Caio Chaves venceu pela quinta vez consecutiva. Neumann foi segundo, garantindo a vitória nas categorias Sport e Rookie. Caio Castro foi terceiro, com Sadak e Gerson a completarem o pódio.

Declarações Pós-Corrida

Marçal Muller: “Tranquilo nunca é. Estávamos a receber pressão dos pilotos de trás, mas eu estava bem de boost e isso acabou por ser suficiente. Estou muito feliz com a nossa performance e com a categoria. Quero dedicar esta vitória ao Dener, que é quem faz tudo isto acontecer desde 2005. Tenho a felicidade de participar desde 2016, por isso acompanhei bastante desta trajetória e acredito que poucos conseguem fazer o que ele faz de forma tão organizada.”

Caio Chaves: “Este título não aconteceu por acaso, eu quis muito desde o momento em que me sentei neste carro pela primeira vez. Ser campeão ao lado de quem sempre me apoiou mostra o quanto estamos a esforçar-nos e a dar tudo de nós para ganhar cada milésimo de velocidade. No ano passado, conquistei o título da Rookie de forma antecipada e, agora, vencer o campeonato geral também antes da última etapa é uma sensação incrível. Só tenho a agradecer à minha família, ao meu engenheiro e a todos os que estão envolvidos neste projeto e que me ajudaram a aprender tanto. Foi um fim de semana perfeito, com duas poles e duas vitórias, estou muito feliz.”

Daniel Neumann: “Foi um ano muito bom, começámos fortes desde o início e só tenho a agradecer a todos os que estiveram ao meu lado. Em especial ao Fábio, diretor da WSC, e ao meu pai, que sempre acreditou em mim e foi fundamental nesta trajetória, além de toda a equipa que trabalhou incansavelmente comigo no carro. Agora o foco é para a endurance e procurar mais um resultado para comemorarmos.”

Cristian Hahn: “A nossa maior missão no Estoril era reduzir a diferença para o Paludo e conseguimos nas duas corridas. Vamos para Interlagos separados por dois pontos e lutaremos pelo título até ao final.”

Miguel Paludo: “Tivemos um arranque muito bom, novamente acertámos e coloquei-me lado a lado com o Marçal já na primeira e segunda curva, respeitando-nos, algo que sempre fizemos. Tinha um ritmo bom e estávamos rápidos, a sequência de safety car não ajudou em nada, procurei recuperar a segunda posição, mas não tínhamos uma sequência de voltas que o permitisse. Chegamos à última etapa líderes do campeonato e com dois pontos de vantagem. Fizemos um grande ano até agora, Interlagos é uma pista muito positiva para nós e tenho a certeza que vamos conseguir terminar em grande.”

Matheus Comparatto: “Praticamente não competimos por causa das intervenções do safety car, no final restou muito boost, mas nas poucas voltas sob bandeira verde deu para ver que o ritmo era bom. De qualquer forma, fico feliz com o nosso resultado e estou confiante que com o ritmo que temos vamos chegar fortes na prova Endurance.”

Marcos Regadas: “Portugal tem sido exatamente o que esperávamos: vitórias em todas as etapas e pontos importantes para abrir vantagem no campeonato. Queria muito dedicar este resultado a duas pessoas especiais: a minha esposa, que faz anos neste fim de semana e é quem me dá força e garra para procurar vitórias, e o meu cunhado, que não pôde estar aqui, mas certamente estará connosco em Interlagos. Estou muito feliz com o momento e acredito que gerimos bem o campeonato até aqui. Em Interlagos, a ideia é ser mais conservador, mas ainda assim procurar mais uma vitória e levar este título para o Maranhão.”

Silvio Morestoni: “Foi muito interessante esta disputa, acredito que é mais fácil andar com o pessoal da frente, porque há mais velocidade e eles estão sempre atentos se alguém vai entrar e a hipótese de haver acidente é menor, por isso, fico mais tranquilo a correr com eles, mas é pressão, ainda mais para um novato como eu. Estou muito feliz, não poderia encerrar a Sprint no Estoril de forma melhor, o pessoal da C6 veio todo visitar-me nas boxes e apoiar-me, agora é só aproveitar o momento porque amanhã já começamos a endurance.”

Porsche Cup C6 Bank – GP de Cascais – Corrida 2:

Carrera

Nº544. Marçal Muller 27:112.113 Nº26. Christian Hahn +0.907 Nº7. Miguel Paludo +1.531 Nº10. Thiago Vivacqua +1.896 Nº118. Matheus Comparatto +2.521 Nº70. Lucas Salles +2.884 Nº17. Marcos Regadas (S) +3.631 Nº95. Alceu Feldmann Neto (S) +4.635 Nº21. Miguel Mariotti (S) +6.066 Nº199. Nelson Marcondes (S) +9.899 Nº77. Francisco Horta (S) +9.909 Nº29. Rodrigo Mello (S) +11.602 Nº30. Cristian Mohr (S) +11.784 Nº87. Nelson Monteiro (S) +12.293 Nº83. Marco Billi (S) +13.696 Nº2. Silvio Morestoni (R) +16.379 Nº15. Leonardo Sanchez (R) +17.798 Nº85. Eduardo Menossi (R) +18.017 Nº888. Lineu Pires (S) +18.362 Nº51. Israel Salmen (S) +18.955 Nº27. Josimar Junior (S) +22.565 Nº24. Gustavo Zanon (S) +24.733 Nº99. Wagner Pontes (R) +40.101 Nº11. Flávio Sampaio (R) +41.942 Nº38. Eric Santos (R) +1:01.931 Nº80. Rouman Ziemkiewicz (S) +1:16.187 Nº72. Antonella Bassani -1 volta Nº12. Marco Pisani (R) -3 voltas Nº25 Paulo Sousa (R) -3 voltas DNF Nº14. Carlos Campos (S) Nº100. Sebá Malucelli (S) Nº33. Bruno Campos (R) (S) Sport (R) Rookie

Challenge