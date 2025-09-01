Porsche Cup C6 Bank: Muller e Fraga triunfam, Castro e Dirani Vencem na Challenge

O Autódromo do Estoril foi palco de um fim de semana eletrizante para a Porsche Cup C6 Bank, que encerrou a sua jornada portuguesa com o Grande Prémio de Cascais. Marçal Muller e Felipe Fraga, na categoria Carrera, demonstraram um domínio avassalador, conquistando a vitória na prova de 300 quilómetros, enquanto Caio Castro e Danilo Dirani celebraram o triunfo na classe Challenge.

Bernardo Sousa e Antonio Felix da Costa forá sétimos classificados…

Domínio absoluto na Carrera

A dupla Marçal Muller e Felipe Fraga, a bordo do Porsche Nº544, assegurou 100% de aproveitamento numa pista de grande simbolismo para o automobilismo, onde Ayrton Senna alcançou a sua primeira vitória na Fórmula 1. Muller, já vencedor das duas corridas de sprint anteriores, manteve a sua impecável performance, dominando ambos os segmentos da corrida de longa duração ao lado de Fraga. Esta parceria, formada este ano, já havia demonstrado a sua força na etapa do Algarve, que abriu a Endurance Challenge há dois meses.

A segunda posição foi alcançada pela equipa do Porsche Nº118, composta por Matheus Comparatto e Matheus Ferreira. Numa notável recuperação, após uma falha de comunicação com a equipa durante um período de safety car que os fez perder mais de 40 segundos, a dupla lutou arduamente para recuperar terreno e garantir o segundo lugar. O pódio da Carrera foi completado pela dupla de Pernambuco, Josimar Junior e Sergio Ramalho (Nº27), que venceu na subclasse Sport e registou a volta mais rápida da prova, cortesia de Ramalho no turno final. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Nº88), e Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr. (Nº80) preencheram o top 5.

Batalha intensa na Challenge

Na classe Challenge, a vitória após 70 voltas ficou com o Porsche Nº22, de Caio Castro e Danilo Dirani. A dupla travou uma batalha intensa com o Nº23, de Leonardo Herrmann e Vitor Baptista, até que um incidente na entrada da reta levou o carro concorrente à barreira de pneus. A segunda posição na Challenge, e a vitória na Sport da mesma classe, coube ao Nº45, de Jose Moura Neto e Matheus Iorio. Já a dupla chilena de pai e filho, Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. (Nº55), garantiu a vitória na Challenge Rookie, terminando em quarto lugar na geral da classe.

Exibição histórica e próximos passos

A passagem da categoria pelo Estoril foi enriquecida por um momento memorável: a exibição de Nelson Piquet com o monolugar do seu bicampeonato na Fórmula 1. O evento reuniu membros da equipa Brabham dos anos 80, incluindo Bernie Ecclestone e Gordon Murray, emocionando todos os presentes.

O campeonato segue agora para Interlagos, no Brasil, onde se realizarão as etapas finais de sprint e endurance em novembro, prometendo mais emoção e decisões cruciais para a temporada.

Como foi a corrida

Com os carros da Carrera a realizarem metade da qualificação em pista molhada, foram as dez formações da Challenge a terminar com as melhores marcas no treino. O destaque coube ao Nº98, de Pietro Rimbano e Cecília Rabelo, que registou a melhor média do dia. Cecília tornou-se, assim, a primeira mulher da história do evento a conquistar uma pole numa prova de longa duração, depois de já ter inscrito o seu nome na história da F4 Brasil, ao assinar a primeira pole-position numa corrida de apoio a um Grande Prémio de F1 em São Paulo.

Contudo, a pedido do promotor do evento, validado pela direção de prova, os comissários desportivos determinaram que os 27 carros mais potentes, da Carrera, arrancassem na frente. O Nº88 liderou o pelotão, credenciado por uma volta brilhante de Enzo Fittipaldi, que superou Gaetano di Mauro em 0,720s na tomada de tempos.

Pedro Boesel (Nº88) e Alceu Feldmann Neto (Nº95) ocuparam a primeira linha da grelha, com Marçal Muller (Nº544) e Marco Billi (Nº83) logo atrás. O carro Nº7, vice-líder do campeonato, partiu de quinto lugar, conduzido por Alan Hellmeister.

Na primeira tentativa de partida, a largada foi abortada e os carros cumpriram mais uma volta de apresentação.

Boesel manteve a liderança, com Muller a subir a segundo. Billi era terceiro, Feldmann quarto e Hellmeister quinto. O safety-car entrou em pista devido a um acidente no fim da reta. Na Challenge, a liderança pertencia ao Nº23 de Leonardo Herrmann.

A relargada deu-se na volta 5, com Hellmeister a superar Billi e a pressionar Muller. Tentou a manobra no Gancho, mas o Nº544 defendeu-se bem e o ataque não resultou. No desenrolar, Marcos Regadas aproveitou para passar Hellmeister e assumir o terceiro posto.

Na volta 7, Muller utilizou o Boost e assumiu a liderança. Regadas defendia-se de Hellmeister, mas acabaria ultrapassado pelo Nº7 e também por Lucas Salles (Nº70). Pouco depois, novo safety-car foi chamado, após um carro ficar preso na gravilha. Muller, que já tinha mais de dois segundos de vantagem sobre Boesel, viu a diferença cair a zero. Hellmeister, Salles e Regadas completavam o top-5. Gabriel Robe (Nº38) liderava na Rookie, enquanto Herrmann seguia na frente na Challenge.

Seguiram-se várias trocas de posições, paragens em boxes e neutralizações de corrida, até que Felipe Fraga, em parceria com Marçal Muller no Nº544, assumiu o comando e construiu uma vantagem sólida. Apesar da pressão constante de Matheus Ferreira (Nº118) e da luta intensa nas diferentes classes — Sport, Rookie e Challenge —, Fraga conseguiu gerir a corrida até final.

Após 70 voltas, e com o limite de 2h30 atingido, o Nº544 venceu no Estoril, completando um fim de semana de domínio. O Nº118 terminou em segundo e, no terceiro lugar absoluto, ficou o Nº27, vencedor da classe Sport, com Sérgio Ramalho e Josimar Júnior. O pódio foi fechado por Enzo Fittipaldi (Nº88) e Nelson Piquet Jr (Nº80).

Na Rookie, triunfou o Nº33, enquanto na Challenge a vitória coube ao Nº22 de Caio Castro e Danilo Dirani. Na Challenge Sport venceu a dupla do Nº45, José Moura Neto e Matheus Iorio, e na Challenge Rookie o triunfo foi da dupla chilena formada por pai e filho, Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr, no Nº55.

O que eles disseram

Marçal Muller:

“Foi uma corrida bem difícil e muito disputada, como tem de ser. Estávamos muito competitivos. No meu primeiro stint consegui impor um bom ritmo, mas no segundo já foi mais complicado, porque os pneus estavam bastante desgastados. O Fraga fez um excelente trabalho e levou-nos à vitória. Estou muito contente por tê-lo como dupla.”

Felipe Fraga:

“Só tenho a agradecer ao Marçal, à Farben e a todos os engenheiros e mecânicos. Foi um dia incrível, uma corrida disputada. Chegámos a ter alguma folga a meio da prova, mas no final ainda tivemos uma boa luta. É muito especial dividir o carro com o Marçal, já é a nossa segunda corrida juntos e estou muito feliz.”

Danilo Dirani:

“A categoria tem poucos carros a competir, mas todos são pilotos muito fortes. O nosso ritmo foi bom, consegui andar em voltas consistentes e o resultado foi positivo, principalmente para o Caio, que já vinha a bater na trave há algum tempo em busca desta vitória.”

Caio Castro:

“Acho que nunca fiquei tanto tempo sem vencer, sempre a enfrentar problema atrás de problema. Estar de volta ao lugar mais alto do pódio é sempre especial, mas também serviu para respirar fundo. Se havia alguma dúvida, ficou claro que não era sobre nós, mas sobre o carro — e desta vez tudo correu bem.”

Matheus Comparatto:

“Estamos sujeitos a este tipo de situação em relação às paragens, mas o Ferreira fez um excelente trabalho, era muito rápido e ajudou-nos a subir ao pódio. Se não tivéssemos tido o problema na paragem acho que podíamos ter lutado pela vitória, mas estou feliz e vamos confiantes para Interlagos.”

Matheus Ferreira:

“A estreia não podia ser melhor, com um pódio. A qualificação não foi tão boa, mas estou feliz pela recuperação. No primeiro stint foi aceitável, tentei deixar o carro na melhor posição, fugindo dos incidentes. O meu segundo stint já foi melhor, consegui levar o carro para segundo, mas houve uma falha de comunicação, não sei ao certo o que aconteceu, mas não parámos nas boxes quando entrou o safety car. Nesse momento pensámos que a corrida tinha acabado, mas o Matheus fez um stint perfeito, recuperou posições e no meu último stint tentei dar tudo o que tinha. Ainda tentei lutar pela vitória, tínhamos potencial para ganhar, mas saio feliz com o resultado e vamos dar luta em Interlagos.”

Josimar Junior:

“Até me emociono, porque foi uma vitória muito importante para nós e fruto de um trabalho que já vínhamos a construir há bastante tempo. O meu papel era entregar o carro em boas condições e fazer stints consistentes, para o Serginho fazer a diferença. E ele fez. O homem é um monstro, e tenho muito orgulho de estar ao lado dele na pista.”

Sérgio Ramalho:

“Foi muito bom. Ele falou do meu trabalho, mas a verdade é que ele também fez um trabalho incrível. Conseguimos colocar-nos na disputa até ao fim, com um carro muito bom. Viemos a batalhar por isto há bastante tempo e, por vários motivos, a vitória vinha a escapar. Hoje, finalmente, aconteceu. Estou muito feliz, ainda mais com mais de 100 pessoas que vieram do Brasil para nos apoiar aqui. Esta etapa é muito especial para nós.”

Nicolas Costa:

“Foi uma das vitórias mais duras que já tive na Porsche Cup. Uma corrida muito disputada, com bastante contacto entre todos. Acho que não precisava ser assim, mas consegui aproveitar uma brecha e depois segurar o nosso concorrente, que estava muito rápido. Foi merecido. Tivemos uma semana difícil na Sprint com o Bruno, e eu disse que a nossa sorte iria mudar no sábado. Também foi complicado, mas focámo-nos em lutar com tudo o que tínhamos.”

Bruno Campos:

“Eu estava a carregar uma cruz da Sprint com duas corridas abandonadas logo na primeira volta, mas o Nicolas manteve sempre a moral da equipa em alta e eu fiz o meu papel, consegui deixar o máximo de boost para ele lutar pela vitória e saio daqui com a alma lavada.”

Matheus Iorio:

“Constância e consistência é o que interessa no campeonato de endurance. Acho que temos mostrado isso e, tal como em Portimão onde não fizemos a pole geral, o ritmo da dupla era muito bom e constante. Isso é o que importa e os resultados nas duas etapas do ano são animadores para trabalhar ainda mais e tentar trazer o campeonato para casa.”

José Moura Neto:

“Foi uma corrida muito complicada porque no início tive um problema que partiu uma das rodas. Deu para continuar assim mesmo e com ritmo forte, sem perder muito terreno. Isso foi muito importante, porque seguir o ritmo dos concorrentes com pneus novos com uma roda danificada foi fundamental para nos ajudar a garantir este P2 na bandeirada. Se tivéssemos caído muito para trás, seria impossível recuperar depois.”

Carlos Ruiz:

“Foi uma corrida muito dura, com muitos acidentes e peças pela pista. Tivemos de estar atentos e também era uma tarefa difícil lidar com os 992 quando nos alcançavam. Conseguimos levar até ao final, ganhando novamente, por isso estou contente.”

Carlos Ruiz Jr:

“Estou muito feliz. Corremos juntos há alguns anos e o resultado hoje chegou. No stint final sofri um toque e perdemos uma posição no geral, mas estou contente na mesma.”

Leonardo Sanchez:

“Quero agradecer a todos os mecânicos e à equipa da Porsche Cup. Saí de pneus slicks na qualificação, a pista estava húmida e acabei por bater. Já tinha a certeza de que não iríamos correr, mas a equipa da Porsche fez um trabalho espetacular e reconstruiu o carro em menos de duas horas. Estou feliz com o nosso resultado, quero agradecer o trabalho do Rafa, dos meus familiares e amigos que vieram apoiar, mas especialmente de toda a equipa técnica da categoria, que fez um trabalho maravilhoso.”

Rafael Martins:

“Quase não alinhámos, foi preciso um esforço enorme da equipa da Porsche para reconstruir o carro após a qualificação e isso é mérito deles. Só tenho de agradecer à equipa por nos ter permitido correr hoje. Quero agradecer ao Léo pela parceria e estou feliz pelo pódio.”

FOTOS Rafael Gagliano e Joaquim Galante