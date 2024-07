Porsche Cup C6 Bank: experiência diferente para a RACAR Motorsport

Leandro Martins, que participou em ambos os eventos, mostrou-se muito agradecido pelo convite, sublinhando a qualidade da competição. “Foi uma grande honra receber o convite da organização da Porsche Cup C6 Bank e participar numa competição com um nível tão elevado e profissional. Foi fantástico perceber como eles funcionam como uma única equipa, trabalhando em todos os carros, colocando-os todos com a mesma afinação. Foi um grande desafio para mim, dado que nunca trabalhei desta forma, mas para eles também, dado que foi uma equipa externa a trabalhar neste sistema. Penso que todos beneficiámos. Infelizmente, durante as provas, algumas contrariedades impediram-me de lutar pelo pódio, mas são coisas que acontecem e a festa em redor das corridas foram fabulosas. Foi muito positivo”, apontou o piloto luso-brasileiro.

O campeonato brasileiro esteve presente ao longo de dois fins de semana no Autódromo do Estoril, realizando uma etapa Endurance, a 21 e 22 de junho, e outra Sprint, a 29 e 30, tendo a equipa de Lisboa participado em ambas.

