Porsche Cup C6 Bank 2025: Consistência é a chave na liderança das categorias

Com carros tecnicamente idênticos e preparados pela mesma equipa, a Porsche Cup C6 Bank mantém-se fiel à sua filosofia: o título pertence aos pilotos mais consistentes, não a quem dispõe de melhor material.

Na Carrera, o eneacampeão Miguel Paludo mantém um registo perfeito em 2025, com 100% de pódios em oito corridas, liderando com 173 pontos. O brasileiro soma 200 largadas na competição, com 156 pódios e dez temporadas consecutivas a terminar provas de sprint e endurance sempre no top 5. O seu rival mais próximo é Christian Hahn, com 149 pontos.

Na Challenge, o jovem Caio Chaves (18 anos) segue a mesma fórmula. Campeão Rookie em 2024, o piloto do Porsche #54 também soma pódios em todas as corridas desta época e lidera com 190 pontos, contra 148 de Gerson Campos.

Na Challenge Rookie, o pernambucano Daniel Neumann destaca-se com sete vitórias e um segundo lugar, dominando a classificação e com possibilidade de assegurar o título já no Estoril.

Nos outros subcampeonatos, a disputa está mais equilibrada:

Cup Sport : Alceu Feldmann lidera com 68 pontos, seguido de Miguel Mariotti (63) e Marcos Regadas (55).

: Alceu Feldmann lidera com 68 pontos, seguido de Miguel Mariotti (63) e Marcos Regadas (55). Carrera Rookie : Silvio Morestoni assume a dianteira com 89 pontos, aproveitando a ausência de Leonardo Sanchez (80 pts).

: Silvio Morestoni assume a dianteira com 89 pontos, aproveitando a ausência de Leonardo Sanchez (80 pts). Challenge Sport: Lucas Locatelli lidera com 94 pontos, fruto de sete pódios; José Moura Neto (80) e Cecilia Rabelo (67) seguem na perseguição.

A próxima etapa de sprint realiza-se no Estoril, nos dias 28 e 29 de agosto. Não haverá inversão de grelha para a segunda corrida, sendo realizados dois treinos de qualificação independentes (apenas Q1) para definir os alinhamentos.