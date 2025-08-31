Porsche Cup Brasil: Sanchez e Martins ditam o ritmo nos treinos do GP de Cascais

Leo Sanchez e Rafa Martins sobressaem nos treinos livres do GP de Cascais da Porsche Cup C6 Bank, com o Porsche #15 a registar o melhor tempo do dia no circuito do Estoril. Na classe Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone destacam-se com o Porsche #66, ao alcançarem a marca mais rápida no início da sessão.

Domínio das duplas

Menos de um dia após o final da etapa sprint, o Autódromo do Estoril voltou a receber os carros da Porsche Cup para cinco sessões de treinos livres dedicadas ao GP de Cascais. O primeiro treino foi reservado a pilotos que não participaram anteriormente, enquanto as restantes sessões permitiram às duplas inscritas nos 300 km ajustarem as máquinas em busca do melhor desempenho para a qualificação e corrida de endurance.

Na Carrera Cup, Rafa Martins, parceiro de Leo Sanchez, registou 1:39.299 durante a segunda sessão, consolidando a posição da dupla na liderança dos treinos. O treino inaugural foi dominado pelo Porsche #13 de Bernardo Sousa e António Félix da Costa. Ao todo, entre os 27 inscritos, até 15 carros rodaram dentro do mesmo segundo, mostrando o habitual equilíbrio que caracteriza as provas longas da categoria.

Na classe Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone fixaram o tempo de 1:41.460, com Carbone a assinar a melhor volta da primeira sessão. Daniel Neumann, vencedor antecipado do Challenge Rookie Sprint, liderou a sessão da tarde com 1:41.785. A competitividade manteve-se alta, com cinco carros no mesmo segundo do líder no primeiro treino e quatro na segunda sessão.

Preparativos e regras para a corrida

Este domingo, terão lugar quatro sessões de treino cronometrado, duas para cada classe, com duração de 20 minutos. O alinhamento é definido pela média das melhores voltas dos pilotos das 37 tripulações presentes. A corrida arranca às 14h locais, sendo prevista para 72 voltas ou 2h30 de duração, com três janelas obrigatórias de pit-stop, cada uma com troca de piloto e duração mínima exigida. No final da volta 33, será atribuída pontuação desde que se cumpra um pit-stop válido.

O campeonato de endurance conta com Marçal Muller e Felipe Fraga (#544) na liderança, tendo vencido o GP Paulo Pinheiro no Algarve, etapa marcada pela pontuação máxima. Após Cascais, o calendário encerra a temporada em Interlagos, na prova de 500 km agendada para 22 de novembro.

Declarações dos protagonistas

Leonardo Sanchez sublinhou o equilíbrio do carro e manifestou expectativa para a qualificação e corrida, confiando no desempenho da dupla. Rafa Martins mostrou-se satisfeito com o histórico da pista e afirmou estar focado no desafio de domingo. Sadak Leite e Fabio Carbone valorizam o trabalho da equipa e pretendem lutar pelo pódio. Já Daniel Neumann celebrou o título e o tempo registado, mas reconhece espaço para melhorias.

Marçal Muller aponta o controlo dos pneus como principal desafio, esperando uma corrida estratégica para consolidar a liderança no campeonato. Felipe Fraga destacou a rápida adaptação ao traçado do Estoril e elogiou a parceria com Muller, mantendo esperança numa nova vitória.

GP de Cascais – Lista de inscritos

Carrera

Nº7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

Nº13. Bernardo Sousa e Antonio Felix da Costa

Nº70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

Nº88. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi

Nº118. Matheus Comparatto e Matheus Ferreira

Nº544. Marçal Muller e Felipe Fraga

Nº14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

Nº27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

Nº29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S)

Nº77. Francisco Horta e William Freire (S)

Nº80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)

Nº87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)

Nº83. Marco Billi e Gaetano Di Mauro (S)

Nº95. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (S)

Nº100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)

Nº888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

Nº11. Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (R)

Nº12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

Nº15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R)

Nº25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)

Nº33 Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

Nº38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

Nº74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R)

Nº85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R)

Nº99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)

Nº911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)

Nº166 Miguel Caetano e João Posser (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Challenge

Nº22. Caio Castro e Danilo Dirani

Nº23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista

Nº66. Sadak Leite e Fabio Carbone

Nº2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)

Nº45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)

Nº98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S)

Nº21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)

Nº55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)

Nº246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)

Nº999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)

(S) Sport

(R) Rookie