Porsche Cup Brasil: Sanchez e Martins ditam o ritmo nos treinos do GP de Cascais
Leo Sanchez e Rafa Martins sobressaem nos treinos livres do GP de Cascais da Porsche Cup C6 Bank, com o Porsche #15 a registar o melhor tempo do dia no circuito do Estoril. Na classe Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone destacam-se com o Porsche #66, ao alcançarem a marca mais rápida no início da sessão.
Domínio das duplas
Menos de um dia após o final da etapa sprint, o Autódromo do Estoril voltou a receber os carros da Porsche Cup para cinco sessões de treinos livres dedicadas ao GP de Cascais. O primeiro treino foi reservado a pilotos que não participaram anteriormente, enquanto as restantes sessões permitiram às duplas inscritas nos 300 km ajustarem as máquinas em busca do melhor desempenho para a qualificação e corrida de endurance.
Na Carrera Cup, Rafa Martins, parceiro de Leo Sanchez, registou 1:39.299 durante a segunda sessão, consolidando a posição da dupla na liderança dos treinos. O treino inaugural foi dominado pelo Porsche #13 de Bernardo Sousa e António Félix da Costa. Ao todo, entre os 27 inscritos, até 15 carros rodaram dentro do mesmo segundo, mostrando o habitual equilíbrio que caracteriza as provas longas da categoria.
Na classe Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone fixaram o tempo de 1:41.460, com Carbone a assinar a melhor volta da primeira sessão. Daniel Neumann, vencedor antecipado do Challenge Rookie Sprint, liderou a sessão da tarde com 1:41.785. A competitividade manteve-se alta, com cinco carros no mesmo segundo do líder no primeiro treino e quatro na segunda sessão.
Preparativos e regras para a corrida
Este domingo, terão lugar quatro sessões de treino cronometrado, duas para cada classe, com duração de 20 minutos. O alinhamento é definido pela média das melhores voltas dos pilotos das 37 tripulações presentes. A corrida arranca às 14h locais, sendo prevista para 72 voltas ou 2h30 de duração, com três janelas obrigatórias de pit-stop, cada uma com troca de piloto e duração mínima exigida. No final da volta 33, será atribuída pontuação desde que se cumpra um pit-stop válido.
O campeonato de endurance conta com Marçal Muller e Felipe Fraga (#544) na liderança, tendo vencido o GP Paulo Pinheiro no Algarve, etapa marcada pela pontuação máxima. Após Cascais, o calendário encerra a temporada em Interlagos, na prova de 500 km agendada para 22 de novembro.
Declarações dos protagonistas
Leonardo Sanchez sublinhou o equilíbrio do carro e manifestou expectativa para a qualificação e corrida, confiando no desempenho da dupla. Rafa Martins mostrou-se satisfeito com o histórico da pista e afirmou estar focado no desafio de domingo. Sadak Leite e Fabio Carbone valorizam o trabalho da equipa e pretendem lutar pelo pódio. Já Daniel Neumann celebrou o título e o tempo registado, mas reconhece espaço para melhorias.
Marçal Muller aponta o controlo dos pneus como principal desafio, esperando uma corrida estratégica para consolidar a liderança no campeonato. Felipe Fraga destacou a rápida adaptação ao traçado do Estoril e elogiou a parceria com Muller, mantendo esperança numa nova vitória.
GP de Cascais – Lista de inscritos
Carrera
Nº7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister
Nº13. Bernardo Sousa e Antonio Felix da Costa
Nº70. Lucas Salles e Rafael Suzuki
Nº88. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi
Nº118. Matheus Comparatto e Matheus Ferreira
Nº544. Marçal Muller e Felipe Fraga
Nº14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)
Nº27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)
Nº29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S)
Nº77. Francisco Horta e William Freire (S)
Nº80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)
Nº87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)
Nº83. Marco Billi e Gaetano Di Mauro (S)
Nº95. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (S)
Nº100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)
Nº888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)
Nº11. Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (R)
Nº12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)
Nº15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R)
Nº25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)
Nº33 Bruno Campos e Nicolas Costa (R)
Nº38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)
Nº74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R)
Nº85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R)
Nº99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)
Nº911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)
Nº166 Miguel Caetano e João Posser (R)
(S) Sport
(R) Rookie
Challenge
Nº22. Caio Castro e Danilo Dirani
Nº23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista
Nº66. Sadak Leite e Fabio Carbone
Nº2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)
Nº45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)
Nº98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S)
Nº21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)
Nº55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)
Nº246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)
Nº999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)
(S) Sport
(R) Rookie
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI