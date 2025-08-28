Porsche Cup Brasil: Matheus Comparatto garante Top-5 nos treinos

O Autódromo do Estoril foi palco de intensa preparação para Matheus Comparatto nesta quarta-feira, 27 de agosto.

O piloto da Furia REDRAM dividiu as suas atenções entre a sexta etapa da Sprint Challenge e a desafiante prova de Endurance, agendada para domingo, onde fará dupla com Matheus Ferreira.

Durante a sessão de treinos opcionais, Comparatto e o seu novo parceiro de longa duração, Matheus Ferreira, dedicaram-se a encontrar a afinação ideal para o carro #118, visando a corrida de 300 km do fim de semana. Posteriormente, no treino livre da Sprint Challenge, Comparatto, atual campeão da F4 Brasil, demonstrou o seu potencial ao registar o quinto melhor tempo do dia, com a marca de 1:40.948. Este resultado confere-lhe um impulso de confiança para as duas sessões de qualificação que se avizinham.

Programa do GP de Cascais

O programa do Grande Prémio de Cascais prossegue esta quinta-feira, 28 de agosto, com as duas sessões de qualificação a terem início pelas 11h35 (hora de Lisboa, correspondente às 6h35 de Brasília), seguidas da primeira corrida. A segunda corrida da Sprint Challenge está marcada para sexta-feira, 29 de agosto, no mesmo horário. O ponto alto do fim de semana será a prova de Endurance de 300 km, que arrancará no domingo, 31 de agosto, pelas 15h (hora de Lisboa, correspondente às 10h de Brasília). Todas as atividades serão transmitidas ao vivo nos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, bem como na Band e no SporTV.

Otimismo de Comparatto

Matheus Comparatto expressou o seu contentamento com o trabalho desenvolvido: “O carro estava bom durante o dia e seguimos a trabalhar bastante na afinação. O meu companheiro de Endurance, o Matheus Ferreira, deu-me várias dicas e acredito que conseguimos criar uma ótima sintonia. Ele é um dos meus melhores amigos fora da pista e agora temos a oportunidade de trabalhar juntos dentro das corridas, o que é muito positivo para o restante da semana.” Apesar dos contratempos: “Nos treinos, acabámos muito atrapalhados pelo trânsito na pista, mas acredito que amanhã conseguiremos encaixar uma boa volta e largar o mais à frente possível. Mudámos a estratégia com os dois ‘qualis’ que teremos e estamos confiantes de que vamos levar bons pontos para casa.”

O Autódromo do Estoril, palco destas competições, possui uma rica história no desporto motorizado português e internacional, tendo recebido diversas edições de Fórmula 1 e MotoGP. A sua configuração técnica e desafiante continua a ser um teste exigente para pilotos e equipas, consolidando a sua relevância no calendário desportivo.