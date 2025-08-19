Porsche Cup Brasil: Marçal Muller quer aproveitar qualificações no Estoril

A equipa Farben precisou atravessar o Atlântico para afastar a maré de azar em 2025. Marçal Muller, campeão em título do campeonato de sprint da Porsche Cup, começou a época com excelente ritmo, mas perdeu pontos preciosos devido a problemas mecânicos e furos quando liderava. No Algarve, porém, o gaúcho reencontrou a vitória e reforçou a ambição para a próxima etapa, no Estoril.

Muller já tinha dado mostras do seu ritmo nas primeiras rondas, com duas pole positions no Velocitta e um segundo lugar na grelha em Interlagos. Contudo, as corridas de sábado transformaram-se em pesadelos: problemas no carro e furos de pneus impediram resultados condizentes com a performance.

O cenário mudou radicalmente em Portimão. No Autódromo Internacional do Algarve, o piloto do carro #544 voltou a ser protagonista, conquistando nova pole position, vencendo a corrida sprint de sábado e terminando em segundo no domingo. Além disso, ao lado de Felipe Fraga, assinou uma exibição dominante na abertura do campeonato de endurance, garantindo a pole e a vitória em ambos os segmentos.

Agora, Muller chega ao Estoril com um fator adicional de motivação: o fim do sistema de grelhas invertidas. A etapa, marcada para 28 a 31 de Agosto, contará com duas sessões de qualificação e pontuação máxima, aumentando as hipóteses de somar pontos pesados no campeonato de sprint.

Depois de Portugal, a Porsche Cup regressa ao Brasil para as duas últimas rondas de 2025, em Interlagos, incluindo a decisão do título de sprint em novembro, como prova de suporte ao Grande Prémio de Fórmula 1.

Marçal Muller:

“Estamos claramente a viver dois momentos distintos. No sprint, os maus resultados iniciais afectaram bastante a minha posição no campeonato, mas também me permitem correr agora com menos pressão. Com duas qualificações no Estoril, vamos lutar pelas poles e pelas vitórias. Já na endurance lideramos com o Felipe Fraga, por isso o objectivo é manter o bom momento e chegar à decisão em Interlagos com fortes hipóteses de título para a Farben.”