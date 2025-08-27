Porsche Cup Brasil: Marçal Muller lidera treino livre

Marçal Muller começou a segunda etapa Sprint da Porsche Cup em Portugal da mesma forma como terminou no Algarve: na frente. O atual campeão da Carrera Cup, piloto da Farben, foi o mais rápido no único treino livre disputado esta quarta-feira (27) no Estoril, registando 1:40.275 e confirmando a boa fase que atravessa.

Depois de um arranque de temporada difícil, marcado por alguns problemas, Muller reencontrou o caminho dos resultados em junho e julho, somando uma vitória e um segundo lugar na Sprint, além de um domínio absoluto na jornada de Endurance, em parceria com Felipe Fraga, quando o carro #544 partiu da pole e liderou os dois segmentos.

No GP de Cascais, o programa de quinta-feira inclui as duas sessões de qualificação a partir das 10h35 (hora de Lisboa), seguidas da corrida 1. A sexta-feira (29) será marcada pela segunda prova Sprint, também às 10h35. No sábado (30), arranca a jornada de Endurance, com a corrida de 300 km marcada para domingo (31), às 14h. Todas as corridas terão transmissão em direto pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, além da Band e do SporTV.

Confiante com o desempenho inicial, Muller sublinhou:

“É sempre muito bom estar em Portugal. Diante de tantas pistas excelentes, poder competir em duas delas é fantástico. Gosto muito de Estoril, tivemos bons resultados aqui no passado e começamos o fim de semana com o pé direito, o que aumenta a nossa confiança para repetir esse desempenho. Mesmo que o treino não valha resultado, é importante provar para nós mesmos que temos velocidade e condições de lutar por poles e vitórias.”