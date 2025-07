Porsche Cup Brasil: Marçal Muller e Felipe Fraga dominam GP Paulo Pinheiro

A Porsche Cup C6 Bank permanece em Portugal para mais duas etapas consecutivas, de sprint e endurance, no último fim de semana de agosto no Estoril.

Carlos Ruiz: “Foi uma corrida intensa, com muito calor… Estou muito orgulhoso e feliz por correr com o meu filho.”

Matheus Iorio: “Fazia um bom tempo que eu não me sentava no carro para correr… Estou sem palavras.”

Marçal Muller: “Estou muito feliz… iniciar a Endurance com um piloto da qualidade do Fraga… é muito especial.”

No segundo segmento, Muller voltou a liderar após as paragens. Comparatto pressionava, mas Muller conseguiu manter a posição. Na Challenge, Carlos Ruiz assumiu a liderança. A última janela de paragens trouxe Fraga e Leist para a frente, com Fraga a segurar a vitória.

Após as paragens, Felipe Fraga retomou a liderança, com Josimar Junior em segundo na Carrera Sport. Allan Hellmeister vinha em terceiro. Matheus Iorio liderava na Challenge. Fraga aumentou a vantagem, enquanto Hellmeister ultrapassava Josimar Junior. Na Challenge, Iorio consolidava a liderança.

Marçal Muller e Felipe Fraga, a dupla pole position, lideraram do início ao fim, demonstrando um desempenho quase perfeito. Muller já tinha brilhado na etapa de sprint, vencendo com um ‘Grand Chelem’ e conquistando o segundo lugar na prova que teve a grelha invertida.

A dupla Marçal Muller e Felipe Fraga (#544) conquistou a vitória no GP Paulo Pinheiro, no Algarve, dominando os dois segmentos da corrida de 300 km. José Moura Neto e Matheus Iorio venceram na Challenge. A prova, marcada pela intensidade, consagrou Muller e Fraga como os grandes destaques da etapa.

