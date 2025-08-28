Porsche Cup Brasil, Leonardo Sanchez define estratégia: “partir na frente e atacar”
O Autódromo do Estoril foi o palco do arranque das atividades da Porsche Cup, e Leonardo Sanchez, vice-líder da classe Carrera Rookie, encerrou o primeiro dia de treinos na quarta posição. O piloto da EMS Racing, com apenas nove pontos de desvantagem para o líder, tem como objetivo claro reassumir a dianteira do campeonato, perdida devido à sua ausência na última etapa em Portimão.
Sanchez traz consigo boas recordações do traçado português, onde conquistou a sua primeira vitória na categoria em 2019, durante a etapa de Endurance. Esta familiaridade com a pista e a presença de amigos em Cascais alimentam a sua confiança para os desafios que se avizinham.
Programa Intenso e Decisivo
Esta quinta-feira, 28 de agosto, será crucial para Sanchez, com a realização de duas sessões de qualificação que definirão a grelha de partida para as duas provas da etapa Sprint. A partir de sexta-feira, as atenções viram-se para a etapa de Endurance, onde Sanchez partilhará o volante com Rafael Martins.
A semana em Cascais promete ser uma das mais exigentes da temporada, com as corridas da sexta etapa da Sprint Challenge e da Endurance Series a serem disputadas num intervalo de 48 horas. Todas as provas terão transmissão ao vivo através dos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, bem como na Band e no SporTV.
Sanchez Confiante para a Luta pela Pole
Leonardo Sanchez expressou o seu entusiasmo e confiança: “É sempre muito bom correr no Estoril; já residi aqui em Cascais, já venci uma prova aqui em 2019 pela Endurance e gosto do traçado. É uma pista que eu já conheço, por isso sinto-me confortável. Terei a presença dos amigos que vão ajudar a trazer uma energia positiva para o fim de semana e estou confiante. Amanhã teremos duas sessões de qualificação e o meu objetivo é partir na frente da categoria e atacar na corrida.”
A Porsche Cup, com o seu formato de Sprint e Endurance, oferece um espetáculo completo para os amantes da velocidade, testando não só a perícia individual dos pilotos, mas também a capacidade de trabalho em equipa nas provas de longa duração. A combinação de circuitos icónicos e um alinhamento competitivo garante que cada etapa seja um momento decisivo na luta pelo título.
FOTO José Mário Dias
