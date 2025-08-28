Porsche Cup Brasil, Gustavo Zanon: “Pista fantástica e ritmo bom”

O Autódromo do Estoril acolhe esta semana a reta final da Porsche Cup C6 Bank, e o piloto Gustavo Zanon, na sua temporada de estreia na Carrera Sport, prepara-se para enfrentar os desafios do traçado português com uma estratégia ajustada às novidades regulamentares. O fim da grelha invertida e a introdução de duas sessões de qualificação para as últimas etapas prometem alterar a dinâmica das corridas.

Zanon, que acarreta uma penalização de dez posições na grelha de partida da primeira corrida, resultante da etapa anterior no Algarve, encara a situação como uma oportunidade para uma prova de recuperação. Contudo, a segunda corrida apresenta um cenário mais favorável: com uma sessão de qualificação dedicada e um jogo de pneus poupado, o piloto de Rio Preto ambiciona largar nas posições cimeiras e amealhar pontos cruciais para a sua classificação na Carrera Sport.

Agenda do Grande Prémio de Cascais

A agenda no Grande Prémio de Cascais tem início esta quinta-feira, 28 de agosto, com as duas sessões de qualificação, a partir das 11h20 (hora de Lisboa, correspondente às 6h20 de Brasília), seguidas da primeira corrida. Na sexta-feira, 29 de agosto, as atividades da sexta etapa da Porsche Cup C6 Bank culminam com a segunda corrida, agendada para as 11h35 (hora de Lisboa, correspondente às 06h35 de Brasília). Todas as provas serão transmitidas em direto através dos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, bem como na Band e no SporTV.

Otimismo de Zanon apesar dos obstáculos

Gustavo Zanon não esconde o entusiasmo por competir no icónico circuito do Estoril: “Estoril é uma pista fantástica, extremamente técnica e, ao mesmo tempo, muito divertida. Andámos muito bem aqui no ano passado e acredito que estou com um bom ritmo para a qualificação.” Sobre a penalização, o piloto demonstra resiliência: “Infelizmente, tenho uma penalização de dez posições na grelha da primeira corrida, mas a nova dinâmica da qualificação pode ajudar-nos a conquistar um resultado interessante na segunda prova. Isso faz parte do desporto, então o foco agora é aproveitar este autódromo icónico e procurar boas corridas no fim de semana.”

A categoria Carrera Sport da Porsche Cup C6 Bank tem-se revelado um verdadeiro viveiro de talentos, permitindo que pilotos em ascensão demonstrem as suas capacidades em viaturas de alta performance. A competição acirrada e a exigência técnica dos circuitos testam consistentemente os limites dos competidores, tornando cada etapa um espetáculo de velocidade e estratégia.

