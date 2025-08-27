Porsche Cup Brasil: Gerson Campos em busca da quarta vitória

Vice-líder do campeonato, o piloto do carro #82 quer encurtar a diferença para o líder e manter vivo o sonho do título.

O brasileiro Gerson Campos acelera neste fim de semana em Portugal para a etapa de Estoril da Porsche Cup C6 Bank. O piloto do carro #82, que também é apresentador do programa Acelerados, parte em busca de sua quarta vitória na temporada e de pontos preciosos na luta pelo campeonato.

Campos chega motivado pelo desempenho impressionante no Algarve, onde conseguiu uma recuperação notável. Mesmo largando do 20º lugar após problemas de câmbio que o tiraram da primeira corrida, o paulista cruzou a linha de chegada na segunda posição da prova seguinte, mostrando força e consistência na disputa.

A programação promete ser intensa: em apenas 48 horas, os pilotos encaram as corridas da 6ª etapa do Sprint Challenge, na quinta e sexta-feira, e depois a 7ª etapa do Endurance Series, com a prova de 300 km marcada para o domingo (31). Todas as corridas terão transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, além de Band e SporTV.

“É hora de ser agressivo”

Consciente da fase decisiva da temporada, Gerson Campos destacou a importância da etapa em Cascais para as suas ambições no campeonato.

“Estamos entrando no terço final do campeonato, muitas coisas já estão definidas. Acho que tivemos um ótimo desempenho até agora em termos de velocidade, mas também dois contratempos: o acidente na primeira etapa e a quebra na quarta etapa que nos tiraram pontos importantes”, analisou o piloto.

“Agora não me resta nada a não ser ir para cima, ser um pouco mais agressivo e intenso nas corridas. Neste momento preciso descontar os pontos para o líder e não posso perder a chance nessas duas etapas. Acho que joga a meu favor o fato de não termos inversão de grid nas últimas corridas, porque temos tido um bom desempenho em classificação. Isso deixa-me animado e confiante para buscar o título.”