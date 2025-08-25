Porsche Cup Brasil: Festa no Estoril conta com alguns nomes sonantes
A temporada de 20 anos da Porsche Cup C6 Bank chega ao momento mais decisivo, no histórico Autódromo do Estoril – palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, em 1985. Em apenas 48 horas, o circuito português receberá as penúltimas etapas dos campeonatos de sprint e de endurance, numa jornada que pode definir os rumos da luta pelos títulos de 2025.
Sprint sem margem para erros
A quinta e penúltima etapa de sprint tem treinos a partir desta quarta-feira e corridas na quinta e sexta-feira. O programa inclui dez sessões de treinos e quatro provas, divididas entre Carrera e Challenge.
Diferente das etapas anteriores, não haverá inversão de grelha para a segunda corrida. Serão realizadas duas sessões de qualificação e ambas as provas vão atribuir a pontuação máxima, tornando cada ponto ainda mais valioso nesta reta final.
Endurance de 300 km no domingo
A etapa de endurance começa no sábado, com treinos livres às 13h00, e prossegue no domingo com a qualificação de manhã e a prova de 300 km às 14h00. A prova será disputada em duplas, com 36 carros já confirmados – 27 na Carrera e nove na Challenge.
Logística pesada e tradição no Estoril
Para enfrentar duas etapas coladas, a organização da Porsche Cup deslocou novamente uma grande delegação a Portugal, incluindo membros que permaneceram na Europa desde a ronda do Algarve, em junho, para gerir toda a logística de transporte até ao Estoril.
O circuito português já recebeu 20 corridas da Porsche Cup desde 2011. O recordista de vitórias é Constantino Júnior, bicampeão da categoria, com três triunfos. Clemente Lunardi e Gil Farah seguem com duas vitórias cada, enquanto outros 15 pilotos registam um triunfo no traçado, entre eles nomes conhecidos como Ricardo Rosset, Átila Abreu, Miguel Paludo e a jovem Antonella Bassani.
Favoritos em destaque
Na luta pelos títulos, Miguel Paludo (Carrera) e Caio Chaves (Challenge) chegam como os mais consistentes da temporada, ambos com presença em 100% dos pódios até agora. Com o campeonato a entrar na reta final, qualquer deslize poderá ser determinante na corrida pelos troféus.
A lista de inscritos da etapa de sprint soma 55 nomes – 32 na Carrera e 23 na Challenge – confirmando o elevado nível competitivo da edição de 2025.
Na lista de inscritos surgem alguns nomes ilustres, além dos que compões a lista já habitual da Porsche Cup Brasil. Pilotos com Enzo Fittipaldi, Felipe Fraga e Nelson Piquet Jr. vão estar no Estoril.
Transmissão
As provas do GP de Cascais terão transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, além da Band e do Sportv.
Horários
Etapa 6 – GP de Cascais:
Quarta-feira, 27 de agosto
09:30 – 10:15 – Treino oficial opcional 1 (Carrera)
10:25 – 11:10 – Treino oficial opcional 1 (Challenge)
11:35 – 12:35 – Treino oficial opcional 2 (Carrera)
12:45 – 13:45 – Treino oficial opcional 2 (Challenge)
15:20 – 16:05 – Treino livre 1 (Carrera)
16:15 – 17:05 – Treino livre 1 (Challenge)
Quinta-feira, 28 de agosto
10:05 – 10:15 – Classificação 1 (Carrera Rookie)
10:20 – 10:30 – Classificação 1 (Carrera Sport)
10:35 – 10:45 – Classificação 1 (Carrera)
10:50 – 11:00 – Classificação 1 (Challenge Rookie)
11:05 – 11:15 – Classificação 1 (Challenge Sport + Challenge)
11:20 – 11:30 – Classificação 2 (Carrera Rookie)
11:35 – 11:45 – Classificação 2 (Carrera Sport)
11:50 – 12:00 – Classificação 2 (Carrera)
12:05 – 12:15 – Classificação 2 (Challenge Rookie)
12:20 – 12:30 – Classificação 2 (Challenge Sport + Challenge)
14:45 – 15:15 – Corrida 1 Carrera (25 min + 1 volta)
15:25 – 15:50 – Corrida 1 Challenge (25 min + 1 volta)
Sexta-feira, 29 de agosto
10:35 – 11:05 – Corrida 2 Carrera (25 min + 1 volta)
11:15 – 11:45 – Corrida 2 Challenge (25 min + 1 volta)
Etapa 7 – GP de Cascais :
Sábado, 30 de agosto
14:05 – 14:35 – Treino oficial livre 1 (Carrera)
14:40 – 15:10 – Treino oficial livre 1 (Challenge)
15:45 – 16:15 – Treino oficial livre 2 (Carrera)
16:20 – 16:50 – Treino oficial livre 2 (Challenge)
Domingo, 31 de agosto
09:30 – 09:50 – Classificação Q1 (Carrera)
10:00 – 10:20 – Classificação Q2 (Carrera)
10:25 – 10:45 – Classificação Q1 (Challenge)
10:55 – 11:15 – Classificação Q2 (Challenge)
14:00 – 16:30 – Corrida (2h30)
Inscritos
Porsche Cup C6 Bank – Etapa 6 – GP de Cascais – Lista de inscritos (*):
Carrera#7. Miguel Paludo
#10. Thiago Vivacqua
#26. Christian Hahn
#70. Lucas Salles
#72. Antonella Bassani
#118. Matheus Comparatto
#544. Marçal Muller
#14. Carlos Campos (S)
#17. Marcos Regadas (S)
#21. Miguel Mariotti (S)
#24. Gustavo Zanon (S)
#27. Josimar Junior (S)
#29. Rodrigo Mello (S)
#30. Cristian Mohr (S)
#51. Israel Salmen (S)
#77. Francisco Horta (S)
#80. Rouman Ziemkiewicz (S)
#83. Marco Billi (S)
#87. Nelson Monteiro (S)
#95. Alceu Feldmann Neto (S)
#100. Sebá Malucelli (S)
#199. Nelson Marcondes (S)
#888. Lineu Pires (S)
#2. Silvio Morestoni (R)
#11. Flávio Sampaio (R)
#12. Marco Pisani (R)
#15. Leonardo Sanchez (R)
#25. Paulo Sousa (R)
#33. Bruno Campos (R)
#38. Eric Santos (R)
#85. Eduardo Menossi (R)
#99. Wagner Pontes (R)
(S) Sport
(R) Rookie
Challenge
#22. Caio Castro
#23. Leonardo Herrmann
#54. Caio Chaves
#66. Sadak Leite
#82. Gerson Campos
#5. George Crispim (S)
#7. Luiz Souza (S)
#14. André Gaidzinski (S)
#32. Matheus Roque (S)
#45. José Moura Neto (S)
#46. Fabián Taraborelli (S)
#77. Mario Delara (S)
#98. Cecília Rabelo (S)
#177. Lucas Locatelli (S)
#444. Markenson Marques (S)
#2. Rafa Brocchi (R)
#18. Ricardo Zylberman (R)
#21. Daniel Neumann (R)
#33. William Araujo (R)
#58. Cláudio Simão (R)
#99. Cláudio Reina (R)
#100. Raphael Bernardes (R)
#129. Fernando Arruda (R)
(S) Sport
(R) Rookie
(*) Atualizada em 25.ago
Porsche Cup C6 Bank – Etapa 7 – GP de Cascais – Lista de inscritos (*):
Carrera
#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister
#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki
#88. Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi
#118. Matheus Comparatto e Matheus Ferreira
#544. Marçal Muller e Felipe Fraga
#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)
#22. Caio Castro e Danilo Dirani (S)
#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)
#29. Rodrigo Mello e Marcos Regadas (S)
#77. Francisco Horta e William Freire (S)
#80. Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (S)
#87. Nelson Monteiro e Thiago Camilo (S)
#83. Marco Billi e Gaetano Di Mauro (S)
#95. Alceu Feldmann Neto (S)
#100. Seba Malucelli e Marcos Gomes (S)
#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)
#11. Flávio Sampaio (R)
#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)
#15. Leonardo Sanchez e Rafael Martins (R)
#25. Paulo Sousa e Galid Osman (R)
#33 Bruno Campos e Nicolas Costa (R)
#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)
#74. Piero Cifali e André Bragantini Jr (R)
#85. Eduardo Menossi e Leonardo Reis (R)
#99. Wagner Pontes e Rafael Reis (R)
#911. Silvio Morestoni e Jeff Giassi (R)
#166 Miguel Caetano e João Posser (R)
(S) Sport
(R) Rookie
Challenge
#23. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista
#66. Sadak Leite e Fabio Carbone
#2. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (S)
#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (S)
#98. Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (S)
#21. Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (R)
#55. Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (R)
#246. Rafa Brocchi e Vitor Genz (R)
#999. Claudio Reina e João Gonçalves (R)
(S) Sport
(R) Rookie
Foto: Rafael Gagliano
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI