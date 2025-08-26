Porsche Cup Brasil: Carro #118 com dois pilotos de 18 anos

O brasileiro Matheus Comparatto, campeão em título da F4 Brasil e atual piloto da Furia RedRam, enfrenta uma das semanas mais intensas da temporada da Porsche Cup C6 Bank no GP de Cascais, no Autódromo do Estoril. Além da penúltima etapa da Sprint Challenge, o jovem de 18 anos disputa no domingo (31) a prova de 300 km da Endurance Series, em dupla com o compatriota Matheus Ferreira, promessa da Porsche Cup alemã.

Comparatto soma três pódios na Sprint Challenge em 2025 e já esteve no top-5 da Endurance em Portimão, na sua estreia neste formato. Já Ferreira traz no currículo vitórias no Porsche Sprint Challenge Southern Europe e na Porsche Carrera Cup alemã esta temporada.

A parceria entre ambos não é inédita: em 2024 dividiram box na Fórmula 4 Brasil, durante o GP de F1 em Interlagos. Agora, repetem a colaboração em solo português, num palco histórico onde Ayrton Senna conquistou a sua primeira vitória na F1, em 1985.

O GP de Cascais terá corridas na quinta e sexta-feira pela Sprint, e a Endurance no domingo, com transmissão em direto pelos canais digitais da Porsche Cup, Band e SporTV.