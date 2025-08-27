Porsche Cup Brasil: António Félix da Costa e Bernardo Sousa fazem dupla
O GP de Cascais terá este domingo, no Autódromo do Estoril, uma presença de luxo para os adeptos portugueses: António Félix da Costa. O campeão mundial de Fórmula E, vencedor das 24 Horas de Le Mans na classe LMP2, bicampeão do GP de Macau e piloto oficial da Porsche no campeonato elétrico, vai dividir o volante de um Porsche Cup com o compatriota Bernardo Sousa, piloto LMGT3 do WEC que este ano se tem destacado na Ford Proton Competitcion. A dupla lusa irá competir na prova de Endurance.
No ano passado, também no Estoril, Félix da Costa foi uma das figuras em destaque, ao partir do 12.º lugar e chegar a liderar a corrida numa recuperação notável. Este regresso aumenta interesse do público, sobretudo por se tratar de um piloto nascido em Cascais.
A grelha da Carrera Cup contará com 28 carros da geração 992, num total de 300 km de corrida, com partida marcada para as 14h locais. O grid será definido pela média das melhores voltas de cada piloto em qualificação. A prova contará ainda com a participação de nove carros da classe Challenge.
Sábado, 30 de agosto
- 14:05 – 14:35 – Treino oficial livre 1 (Carrera)
- 15:45 – 16:15 – Treino oficial livre 2 (Carrera)
Domingo, 31 de agosto
- 09:30 – 09:50 – Classificação Q1 (Carrera)
- 10:00 – 10:20 – Classificação Q2 (Carrera)
- 14:00 – 16:30 – Corrida (2h30)
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI