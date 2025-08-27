Porsche Cup Brasil: António Félix da Costa  e Bernardo Sousa fazem dupla

O GP de Cascais terá este domingo, no Autódromo do Estoril, uma presença de luxo para os adeptos portugueses: António Félix da Costa. O campeão mundial de Fórmula E, vencedor das 24 Horas de Le Mans na classe LMP2, bicampeão do GP de Macau e piloto oficial da Porsche no campeonato elétrico, vai dividir o volante de um Porsche Cup com o compatriota Bernardo Sousa, piloto LMGT3 do WEC que este ano se tem destacado na Ford Proton Competitcion. A dupla lusa irá competir na prova de Endurance.

No ano passado, também no Estoril, Félix da Costa foi uma das figuras em destaque, ao partir do 12.º lugar e chegar a liderar a corrida numa recuperação notável. Este regresso aumenta interesse do público, sobretudo por se tratar de um piloto nascido em Cascais.

A grelha da Carrera Cup contará com 28 carros da geração 992, num total de 300 km de corrida, com partida marcada para as 14h locais. O grid será definido pela média das melhores voltas de cada piloto em qualificação. A prova contará ainda com a participação de nove carros da classe Challenge.

Sábado, 30 de agosto

14:05 – 14:35 – Treino oficial livre 1 (Carrera)

15:45 – 16:15 – Treino oficial livre 2 (Carrera)

Domingo, 31 de agosto