Porsche Challenge: Pedro Salvador agradado com as “duras lutas” da primeira jornada | AutoSport

Foi um dos pratos fortes da Porsche Sprint Challenge Ibérica, que fez a sua estreia em Portimão no fim de semana passado. Pedro Salvador e Francisco Mora proporcionaram um belo espetáculo, com uma luta renhida.

Salvador, piloto que representa a The Racing Factory, mostrou-se agradado pelos resultados obtidos no primeiro fim de semana e gostou da luta com Mora. O balanço do fim de semana acabou por ser amplamente positivo:

“Antes de mais, feliz por iniciar uma nova caminhada numa competição de grande nível como esta. Os nossos objetivos passavam por lutar pelos lugares da frente, apesar de não ter feito qualquer teste prévio com o carro. Era um desafio extra, mas tanto eu como a The Racing Factory conseguimos encontrar um bom compromisso que nos permitiu apresentar um nível competitivo decente para esta primeira jornada. Conseguir o segundo lugar nas duas provas deixa-me obviamente satisfeito, pois sabemos que o Dylan Pereira não deverá fazer a época toda e, como tal, para as contas da competição, conseguimos uma excelente operação.

Foi ótimo regressar a estas lutas em pista, que foram duras, mas sempre leais. Quer com o Dylan e especialmente com o Francisco Mora, travei duelos intensos, mas sempre com respeito de ambas as partes, o que se saúda. A Porsche Sprint Challenge Ibérica começou com um nível muito bom e só pode melhorar. Da nossa parte, encontramos uma boa base, mas queremos e sabemos que podemos melhorar e ser ainda mais competitivos. “