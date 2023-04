Porsche Challenge, Francisco Mora: “Não consigo entender esta disparidade de critérios” | AutoSport

Quem esteve no sábado no Autódromo internacional do Algarve, viu uma bonita (embora algo atrasada) festa do pódio. As taças foram entregues, bem regadas com champanhe e os sorrisos eram nota dominante no final da primeira ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica. O atraso aconteceu com decisões do Colégio de Comissários que ainda averiguavam potenciais ilegalidades, mas os pilotos estavam aparentemente satisfeitos com os lugares conquistados e com a justiça dos mesmos.

Mas a ordem festejada no pódio não foi a ordem final oficial e a distribuição de penalização por abuso de limites de pista despromoveu Francisco Mora ao terceiro lugar, tendo conquistado o segundo posto, depois de uma espetacular luta com Pedro Salvador.

Mora não ficou agradado com o desfecho e acredita que o campeonato fica já manchado, sem necessidade, com critérios diferentes utilizados nas duas corridas do fim de semana:

“Não consigo entender esta disparidade de critérios. Na primeira corrida vi pilotos a saírem de pista e nada aconteceu. Na segunda corrida, sem sermos avisados, os limites de pista passaram a ser policiados de forma milimétrica e no final acabei por ser penalizado, de uma forma que considero injusta. Deixei isso bem claro, mas depois de várias classificações lançadas, acabei por perder o segundo lugar. Lamento muito que se tenha chegado a este ponto.”

O piloto fez questão de realçar a boa organização do troféu e o excelente ambiente que se viveu durante todo o fim de semana. Mas a penalização ensombra o que foi um bom arranque de competição:

“A minha luta como Salvador foi justa, ninguém fez jogo sujo e é por essas lutas que eu corro. É um gosto poder correr com os pilotos como o Pedro Salvador e o Dylan Pereira (atual Campeão da Porsche Super Cup). Se na primeira corrida não conseguimos melhor por culpa própria, na segunda foi-nos retirado um segundo lugar injustamente. Ninguém questionou a justiça do resultado na entrega dos prémios. Dou os parabéns à P21 Motorsport pela organização do troféu, assim como aos pilotos que correram, pois todos deram um excelente espetáculo. O ambiente no troféu é excelente, mas, infelizmente, tivemos uma parte que quis ser protagonista, quando não deviam ser. Não posso aceitar que se estrague uma festa tão bonita desta forma.”