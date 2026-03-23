Porsche Carrera Cup France: O novo capítulo de Manuel Alves

Manuel Alves encerreu o seu percurso na Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI), após três épocas de elevado nível competitivo, para dar início a uma nova etapa na Porsche Carrera Cup France. O piloto português despede-se da competição como uma das suas principais referências, deixando um legado marcado pela consistência e pelos resultados de excelência.

A trajetória de Manuel Alves na PSCI fica assinalada por um desempenho notável: um vice-campeonato na temporada inaugural de 2023 e a conquista de dois títulos consecutivos na Categoria 2 (Porsche 992 GT3 Cup), em 2024 e 2025. Ao longo deste período, destacou-se ainda por um registo invulgar de regularidade, com presenças no pódio em todas as corridas disputadas.

Depois de uma época dominante em 2024, na qual somou nove vitórias em doze provas, o piloto confirmou a sua evolução competitiva em 2025, ao garantir o título num campeonato particularmente exigente e marcado pelo equilíbrio entre os concorrentes até às últimas corridas.

O próximo passo da sua carreira será dado no panorama internacional, mantendo a ligação à marca Porsche, ao integrar a Porsche Carrera Cup France — uma competição reconhecida pela elevada competitividade e pelo nível das grelhas. Esta transição representa um salto significativo no percurso do piloto.

Manuel Alves fez um balanço do seu percurso em declarações, sublinhando que “Entrei muito jovem na Porsche Sprint Challenge Ibérica e encontrei um nível de exigência e profissionalismo muito elevado. Foi um desafio grande desde o início, mas consegui adaptar-me e crescer como piloto. O balanço destes três anos é extremamente positivo e fico muito orgulhoso de tudo o que conseguimos alcançar.”

Sobre o novo desafio, o piloto afirmou que “Vou continuar na Porsche Carrera Cup France, que será um campeonato muito exigente, com grelhas muito fortes. É um passo importante na minha carreira e estou muito motivado. A PSCI será sempre uma casa para mim e vou continuar ligado à competição e à equipa.”

Referindo-se à evolução do campeonato, acrescentou ainda que “A Porsche Sprint Challenge Ibérica já tem um nível muito elevado, mas estou convicto de que em 2026 vai dar um salto ainda maior. O acordo com o Grupo Media Capital vai trazer uma exposição completamente diferente ao campeonato, com transmissões em direto e uma presença mediática muito forte. Isso é fundamental para os pilotos, para as equipas e para os patrocinadores, e vai certamente contribuir para elevar ainda mais o nível da competição.”

Também José Monroy, Series Manager da PSCI, destacou o percurso do piloto, afirmando que “O Manuel é um exemplo claro do que a Porsche Sprint Challenge Ibérica representa. Vimo-lo crescer desde muito jovem, evoluir corrida após corrida e afirmar-se como uma referência absoluta. É um piloto que marcou a história da PSCI.”

O responsável sublinhou ainda a importância desta transição, referindo que “Vê-lo dar este passo para a Porsche Carrera Cup France é motivo de enorme orgulho. Mostra que estamos a cumprir o nosso propósito: criar uma plataforma competitiva capaz de preparar pilotos para desafios internacionais. O Manuel será sempre parte da nossa história e um verdadeiro embaixador da PSCI.”