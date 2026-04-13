Porsche Carrera Cup France: Manuel Alves e Gonçalo Fernandes no pódio dos estreantes

Barcelona recebeu várias competições no fim de semana do ELMS, com pilotos portugueses envolvidos em quase todas elas. Na Porsche Carrera Cup France, Manuel Alves e Gonçalo Fernandes, a representar as cores da Lob Motorsport, iniciaram um novo desafio.

Na qualificação, Marvin Klein (ABM) conquistou as duas pole positions. Na Corrida 1, Klein geriu bem os vários períodos de safety car e venceu. Enzo Joulié (Martinet by Alméras) subiu ao segundo lugar e Charles Roussanne (GP Racing Team) completou o pódio geral na sua estreia. Na Corrida 2, foi Macéo Capietto (Pierre Martinet by Alméras) a surpreender Klein logo na primeira travagem, resistindo à pressão até ao fim e somando a sua primeira vitória na categoria. Klein ficou em segundo, com Latorre a garantir o primeiro pódio geral da história da 2B Autosport.

Na Pro-Am, Louis Méric venceu a Corrida 1 após o abandono dos favoritos, enquanto Jérôme Boullery respondeu com a vitória na Corrida 2. Na classe Am, Henry Hassid dominou com dois triunfos no seu regresso à competição.

Portugueses no pódio

Os pilotos da LOB Motorsport tiveram uma estreia promissora na Porsche Carrera Cup France. Gonçalo Fernandes assinalou a sua estreia na série com um segundo lugar na categoria Rookie na Corrida 1. Manuel Alves seguiu o exemplo do companheiro de equipa e garantiu também um pódio no top 3 da categoria Rookie na Corrida 2. Uma estreia sólida para a estrutura portuguesa e para os pilotos.

A próxima ronda está agendada para Dijon-Prenois, de 15 a 17 de maio.

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