Porsche Carrera Cup France: Manuel Alves e Gonçalo Fernandes com fim de semana desafiante

Não foi um fim de semana fácil, em Dijon, para os pilotos portugueses que competem na Porsche Carrera Cup France. Manuel Alves não chegou aos lugares que pretendia, mas, ainda assim, conseguiu dois pódios nos rookies. Gonçalo Fernandes deu boas indicações, mas nas corridas não conseguiu os resultados que pretendia.

Gonçalo Fernandes até começou bem com o 11º tempo no TL1 e o segundo melhor entre os rookies, com Manuel Alves a ficar-se pelo 17º tempo da geral, 5º dos rookies. No TL2 os papeis inverteram-se efoi Alves a destacar-se com o terceiro tempo da geral e o primeiro dos rookies. Já Gonçalo Fernandes não conseguiu encontrar o melhor compromisso e ficou-se pelo 16º lugar da geral, quinto dos rookies. Na qualificação Fernandes foi o melhor da dupla da LOB Motorsport, com o 13º tempo da geral, terceiro dos rookies e Alves ficou-se pelo 16º, 5º dos rookies.

A corrida 1 trouxe notícias um pouco melhores a Alves, que terminou em 13º, terceiro melhor nos rookies, seguido de Fernandes, uma posição abaixo do colega de equipa. Na corrida 2, os resultados não melhoraram com Alves a ser 17º, apesar de ser o terceiro melhor rookie novamente, enquanto Fernandes ficou no fundo da tabela. Um drive Through para ambos os pilotos motivou a queda na classificação, depois de terem rodado às portas do top 10.