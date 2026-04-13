Porsche Carrera Cup Ásia: Rodrigo Almeida com duplo pódio em Zhuhai

A Porsche Carrera Cup Asia marcou presença no Circuito Internacional de Zhuhai para as rondas 3 e 4 da temporada de 2026. Marcus Amand e Alexander Tauscher foram os grandes vencedores do fim de semana na costa sul da China, com o moçambicano Rodrigo Almeida em destaque.

Na primeira corrida do fim de semana, Naquib Azlan (Team Porsche Malaysia) partiu da pole pela segunda vez consecutiva na temporada, mas foi Marcus Amand (BWT Shanghai Yonda) a liderar desde a primeira curva. Um incidente múltiplo na largada motivou bandeiras vermelhas. No recomeço, Azlan tentou atacar Marco Giltrap (Team Porsche New Zealand), mas saiu em pião, perdendo posições. Amand venceu com autoridade, assumindo a liderança do campeonato.

Na segunda corrida, Giltrap errou a travagem na primeira curva, desencadeando um acidente que envolveu vários pilotos. Alexander Tauscher (Absolute Racing), a substituir o ausente Marvin Klein, aproveitou o caos para liderar e não mais largou a posição, vencendo a corrida. Nas categorias secundárias, Wang Zhongwei reforçou a liderança na Pro-Am, Roy Tang dominou na Am e John Shen venceu na Masters na Corrida 4 após a saída de pista de Jacky Wu.

Rodrigo Almeida sobe duas vezes ao pódio

O Rodrigo Almeida teve um fim de semana muito consistente em Zhuhai. Na primeira corrida, beneficiou da saída de pista de Azlan para garantir o terceiro lugar à geral, numa prova que terminou com o top 3 estabilizado desde cedo. Na segunda corrida, Almeida voltou a estar em destaque, seguindo de perto o líder Tauscher durante toda a corrida e cruzando a linha em segundo lugar, num resultado que confirma a sua boa forma na temporada. Almeida é vice-líder da competição com 60.5 pontos, conta os 75 de Amand.

A próxima ronda da Porsche Carrera Cup Asia realiza-se em Fuji Speedway, no Japão, de 8 a 10 de maio. Antes disso, Rodrigo Almeida regressa às competições nacionais, pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, ao lado de Francisco Mora, para a ronda inaugural das competições nacionais e ibéricas de velocidade.