Porsche Carrera Cup: André Fernandes vai estar em pista no GP de Miami

André Fernandes esteve em destaque no Autódromo Internacional do Algarve ao vencer, no passado fim de semana, a corrida de endurance da Porsche Sprint Challenge Ibérica, ao lado de Dylan Pereira. Apesar do resultado positivo, Fernandes confessou que foi uma corrida particularmente difícil devido aos problemas técnicos no carro.

“Foi um fim de semana de trabalho. O carro já tem 12 corridas, tem 30 horas. Tivemos algumas corridas de inverno com sucesso, mas agora, quando chegou aqui, tivemos alguns problemas”, começou por explicar.

O piloto destacou a dedicação da equipa, que teve de lidar com tempo limitado em pista devido à presença do GT Open em Portimão: “A equipa trabalhou bastante. Tentámos preparar o carro todo, houve pouco tempo em pista… Conseguimos colocá-lo em condições, mas não foi fácil.”

Apesar das dificuldades, Fernandes não escondeu o orgulho na vitória ao lado de Dylan Pereira: “O Dylan é muito rápido. Por isso é que está comigo. Mas o carro também tem que ajudar.”

“Miami tem uma vibe completamente diferente”

Fernandes prepara-se agora para um novo desafio: a participação na Porsche Carrera Cup North America, durante o fim de semana do Grande Prémio de Fórmula 1 de Miami.

“Vai ser bonito. Lá a vibe é diferente. É uma festa. Já fui ver a Fórmula 1 muitas vezes, mas é a primeira vez que vou correr lá.”, afirmou, entusiasmado. O piloto descreveu o ambiente no circuito urbano como único: “Tem muitos restaurantes dentro da pista. É uma filosofia completamente diferente da Europa. Música alta, todos os dias, parece uma discoteca.”

Sobre o traçado de Miami, Fernandes deixou claro que não será tarefa fácil: “É mais estreito que Vila Real. Tem grandes retas, uma delas com quase dois quilómetros. É muito, muito rápido.”

A lista de inscritos para o fim de semana conta com 28 carros, 16 na categoria pro, 10 na categoria ProAm, onde se insere, André Fernandes com o Porsche 911 GT3 Cup Nº17 (da FMS Motorsport) e dois na categoria Masters.

Uma vida de trabalho e superação nos EUA

Para além das pistas, André Fernandes é também um empresário de sucesso nos Estados Unidos, onde lidera uma empresa de construção com cerca de 1000 colaboradores. A sua história pessoal está marcada pelo esforço e determinação.

“Fui para os Estados Unidos em 2001. Sempre quis evoluir. Trabalhei 20 horas por dia durante mais de 10 anos. Nos EUA, quem quer trabalhar, tem tudo à disposição, a qualquer hora. É feito para evoluir”, contou.

Fernandes sublinha que a sua mentalidade encaixou melhor no ambiente americano do que no português: “Portugal não era para mim. A filosofia é muito fechada, as pessoas fecham à hora que querem. Lá [nos EUA], se eu quiser peças à meia-noite, tenho. Às duas da manhã, tenho. Está tudo aberto.”

Hoje, o piloto divide-se entre obras e corridas: “Sou mais homem de ação. Quando é preciso desenvolver ou produzir, sou eu que estou no terreno. Ninguém vai embora enquanto não estiver feito. É a mentalidade americana.”

“Gosto do desafio, e gosto de evoluir”

A paixão pelo automobilismo começou cedo, com o drift e as peripécias em Portugal. Só mais tarde decidiu voltar às pistas, com passagens por provas como o Ferrari Challenge e a Porsche Winter Series.

“Gosto de chegar à pista a rodar, por exemplo, nos 2:48 e sair com 2:46. Isso é evolução. É passo a passo. Se não evoluirmos, não vale a pena ir para lá”, defende.

Sobre o que o move, Fernandes resume: “É pelo desafio e também como escape. Ao mesmo tempo, as duas coisas.”

Com ambição, dedicação e uma paixão evidente pelas corridas e pela vida que construiu nos Estados Unidos, André Fernandes mostra que o sucesso é feito, acima de tudo, de trabalho duro e visão.