Porsche 997 da GT3 Cup já chegaram a Portugal

A GT3 Cup, o novo troféu monomarca de velocidade promovido pela P21 Motorsport que utilizará os Porsche 977 começa a ganhar forma e o primeiro capítulo está encerrado, com a chegada, na última sexta-feira, dos 20 carros a Portugal. Foram descarregados no porto de Lisboa os 13 contentores – cada unidade alojava dois carros, sendo que o material Porsche sobressalente necessitou de espaço em três contentores – que viajaram por via marítima desde a Argentina, país onde os carros foram protagonistas da Porsche GT Cup local.

José Monroy, manager da P21 Motorsport e mentor do troféu, estima que os pilotos da GT3 Cup possam ter o primeiro contacto em pista com os seus Porsche 977 entre o final deste mês de março e o início de abril. Quanto à adesão, revela-se otimista, face aos resultados dos contactos estabelecidos até agora: “Tudo indica que a GT3 Cup apresentará uma grelha de 15/16 pilotos. Neste momento tenho fechados a 90% 10 carros, entre vendas e aluguer, e 6 a 60%.

Continuo a receber contactos diários, tanto de equipas como de pilotos, a manifestarem interesse no troféu, encontrando-me já na fase de marcar reuniões para fecho de contratos”, refere Monroy.

O projeto de calendário engloba 5 provas, a primeira das quais já em abril próximo, que incluem os circuitos de Braga, do Estoril (duas vezes), de Jarama (Espanha) e de Portimão.