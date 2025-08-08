Porsche 911 GT3 R (geração 992) foi atualizado

Desde a sua estreia em 2023, o Porsche 911 GT3 R (geração 992) provou ser uma referência nas corridas internacionais de GT, acumulando mais de 500 largadas e inúmeras vitórias. Só na última temporada, as equipas clientes da Porsche conquistaram títulos no Intercontinental GT Challenge e terminaram nas três primeiras posições na categoria GTD Pro no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Fórmula vencedora

No icónico Nürburgring Nordschleife, na Alemanha, o GT3 R garantiu seis vitórias em oito corridas na Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). O carro também levou a Porsche à vitória inaugural do LMGT3 Endurance Trophy no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), incluindo vitórias consecutivas na classe nas 24 Horas de Le Mans. No DTM, o campeão de 2023, Thomas Preining, deu início à sua caminhada pelo título de 2025 com uma vitória em Norisring.

Com 106 unidades entregues às equipas clientes, a mais recente evolução do GT3 R dá continuidade a este legado. A Porsche Motorsport aperfeiçoou a suspensão e a aerodinâmica do carro para oferecer mais equilíbrio e uma melhor manobrabilidade, especialmente benéfico para pilotos amadores em condições variadas.

As novidades

O mais recente Porsche 911 GT3 R apresenta um novo elemento de design que se destaca: condutas de ventilação proeminentes, ou «persianas», na parte superior dos arcos das rodas dianteiras. Estas não só conferem ao carro um aspeto distinto, como também desempenham um papel crucial no aumento da eficiência aerodinâmica.

Trabalhando em conjunto com a suspensão dianteira dupla melhorada, que agora inclui cinemática otimizada para um efeito anti-mergulho, as persianas ajudam a minimizar a compressão dianteira durante a travagem. Isto reduz a sensibilidade na transferência de massas durante a desaceleração, resultando num equilíbrio aerodinâmico mais estável.

Estas melhorias levam a uma travagem mais precisa e previsível e a um melhor controlo, especialmente benéfico durante condições de corrida a alta velocidade.

Na traseira, uma asa em forma de pescoço de cisne com uma “Gurney Flap” de quatro milímetros aumenta o apoio aerodinâmico e permite um equilíbrio aerodinâmico mais preciso. A parte inferior da carroçaria está agora totalmente fechada e reforçada, enquanto a cinemática atualizada do eixo traseiro multibraço aumenta o efeito anti-squat, reduzindo a inclinação traseira durante a aceleração e melhorando a distribuição de carga entre os eixos. Um sistema ABS da Bosch de quinta geração revisto melhora ainda mais o equilíbrio geral da condução.

Com base no feedback da equipa global de clientes, a Porsche Motorsport implementou uma série de atualizações detalhadas. Estas incluem refrigeração adicional do fluido para a direção assistida eletro-hidráulica, para maior estabilidade térmica em circuitos exigentes, e novos rolamentos de roda cerâmicos para maior durabilidade. Os pinos de centragem modificados simplificam a instalação do eixo de transmissão, que agora beneficia de refrigeração independente através de condutas NACA — essencial em pistas de alta velocidade e baixa altura, como Monza e Le Castellet. O arrefecimento dos travões traseiros também é agora mais ajustável, suportando exigências variáveis da pista, como as de Daytona.

O conforto e a eficiência do condutor também receberam atenção. Uma saída de ar redesenhada no cockpit melhora o fluxo de ar durante as corridas de resistência, enquanto uma nova unidade de registo remota (RLU) permite que os dados da corrida sejam rapidamente transferidos através de uma pen USB, eliminando atrasos durante as paragens nas boxes.

Packs adicionais agora de série

Os pacotes anteriormente opcionais — que abrangem resistência, sensores, conectividade na pista e sistemas de câmaras — agora vêm de série. Estes incluem lasers de altura de condução, sensores de cilindro de travão, câmara traseira, deteção de reabastecimento e muito mais — essenciais para séries como FIA WEC, IMSA e Spa 24H. As equipas também podem selecionar atualizações específicas para corridas, adaptadas para competições FIA LMGT3, IMSA ou NLS.

Desempenho comprovado em testes

O desenvolvimento começou em agosto de 2024, com testes em Weissach e circuitos como Sebring, Paul Ricard e Nordschleife. Em abril de 2025, o carro provou a sua competitividade nas 12H de Spa-Francorchamps, garantindo o segundo lugar geral na sua primeira corrida, pilotado por Laurin Heinrich, Ralf Bohn e Alfred Renauer pela Herberth Motorsport.

Michael Dreiser, diretor de vendas da Porsche Motorsport, destacou o amplo apelo do carro: “Com mais de 420 pódios, o GT3 R coroa o nosso programa de corridas GT para clientes. Juntamente com o 718 GT4 RS Clubsport, ele forma uma plataforma formidável para a temporada de 2026.”

O motor flat-six de 4,2 litros, que desenvolve até 416 kW (565 cv) dependendo do Balance of Performance (BoP), e a transmissão do atual 911 GT3 R permanecem praticamente inalterados. Para os veículos existentes baseados na geração 911 992, a Porsche Motorsport planeia oferecer cerca de 60 kits de atualização a um preço unitário a partir de 41.500 euros, mais o imposto sobre vendas específico do país.