Porsche 911 Cup atualizado para 2026

A Porsche apresentou oficialmente o novo 911 Cup, a última geração do seu carro de corrida monomarca de sucesso mundial. Baseado na versão atualizada da geração 992.2 do Porsche 911, o modelo 2026 irá competir na Porsche Mobil 1 Supercup e em séries selecionadas da Carrera Cup a partir da próxima temporada. Em linha com a estratégia de nomenclatura simplificada da Porsche, o modelo é agora designado simplesmente como «911 Cup», separando-o da convenção de nomenclatura «GT» utilizada para carros destinados a séries multimarcas.

Com um foco claro em melhorar o desempenho, reduzir os custos operacionais e simplificar o manuseamento, o novo 911 Cup reflete tanto o progresso técnico como o feedback das equipas dos clientes.

Principais melhorias de desempenho

Aumento de potência: O motor flat-six de 4,0 litros naturalmente aspirado oferece agora 382 kW (520 cv) – um aumento de 10 cv – sem reduzir a vida útil. Mantém um ciclo de manutenção de 100 horas e suporta eFuels até E25.

Sistema de travagem revisto: discos de travão dianteiros maiores de 380 mm e pastilhas mais largas melhoram o arrefecimento e a longevidade. O ABS Bosch M5 é agora de série, com nova deteção de fugas e processamento de dados avançado a partir de um sensor de aceleração atualizado.

Embraiagem e arranques melhorados: uma nova embraiagem de corrida de metal sinterizado de quatro discos permite velocidades mais elevadas do motor durante os arranques parados, melhorando a presença acústica e a condução. Uma função de reinício automático reativa o motor após uma paragem através do pedal da embraiagem.

Aperfeiçoamentos aerodinâmicos e estruturais

Redesenho dianteiro e traseiro: A nova dianteira adota o visual do 992.2 GT3, com um divisor dianteiro de três partes para reparações económicas e persianas integradas nos para-lamas para melhor apoio aerodinâmico do eixo dianteiro. Na traseira, uma asa redesenhada em forma de pescoço de cisne oferece melhor ajustabilidade, e muitos painéis da carroçaria são agora feitos de fibra de carbono reciclada e epóxi de base biológica, reduzindo custos e impacto ambiental.

Parte inferior da carroçaria e aletas: Componentes aerodinamicamente otimizados – incluindo aletas e uma parte inferior da carroçaria redesenhada – melhoram o fluxo de ar e a capacidade de resposta da dianteira, especialmente em altas velocidades.

Inovações no cockpit centradas no condutor

Controlos simplificados: um volante revisto apresenta controlos rotativos centrais para o ABS e o controlo de tração. Os botões iluminados e codificados por cores melhoram o manuseio. Um painel de controlo simplificado inclui agora oito interruptores físicos e funções de menu digitais adicionais para velocidade nas boxes, modos de escape e muito mais.

Segurança e conforto: o novo acolchoamento de espuma na barra transversal da porta melhora a proteção. O TPMS agora exibe as temperaturas dos pneus, enquanto um sistema GPS aprimorado substitui a configuração infravermelha anterior, melhorando o rastreamento de voltas e a precisão da posição.

Recursos inspirados no GT3 R: O 911 Cup adota o registo do tempo de volta no pit lane, um desligamento automático do motor durante as paragens nas boxes e um novo sistema de monitorização de extintores de incêndio – todos derivados do 911 GT3 R.

Testado por campeões

O desenvolvimento do 911 Cup em pista incluiu testes em Monza, Lausitzring e Weissach, com feedback especializado dos ex-pilotos da Porsche Bastian Buus, Laurin Heinrich, Klaus Bachler e do veterano Marco Seefried. A Porsche também colaborou com a Michelin para desenvolver uma nova geração de pneus adaptados ao veículo atualizado.

Desde o início da produção no final de 2020, a Porsche Motorsport já entregou 1130 unidades do atual 911 GT3 Cup. No total, foram produzidos 5381 modelos 911 para corridas monomarca.