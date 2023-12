Pompeu Simões e Rafael Antunes sagram-se campeões da Carbon Neutral Cup | AutoSport

Em Jerez de La Frontera teve lugar a derradeira jornada do Carbon Neutral Cup by Galp, competição promovida e organizada pela CRM Motorsport dedicada aos KIA Ceed GT e Picanto GT, que reservou o domingo passado para as sessões de qualificação e para as duas corridas do fim de semana.

Os modelos da KIA fizeram-se à pista na manhã de domingo para uma sessão de treinos privados seguida de duas sessões de 10 minutos de qualificação para definirem a grelha de partida para as corridas do fim de semana.

Nos Ceed GT, o mais forte na primeira sessão foi André Regueiro (CRM Motorsport), que deixou Pedro Ramos (CRM Motorsport) a menos de meio segundo. No entanto, André Regueiro, viria a ser penalizado por falta de escassos 3Kg no seu Kia Ceed, perdendo a Pole Position e sendo relegado para o 3º lugar da grelha de partida. Com esta penalidade quem lucrou foi Pompeu Simões (Speedy Motorsport) que ascendeu assim ao 2º lugar da grelha de partida, com Pedro Ramos à sua frente, batendo Manuel Moura Teixeira (CRM Motorsport) que fechou o pelotão dos Ceed GT.

Na segunda sessão o cenário manteve-se em termos de classificação desportiva, pois Ramos (CRM Motorsport) foi mesmo o melhor em pista. Já André Regueiro (CRM Motorsport) foi segundo, mas apenas com uma diferença de 0,012, sendo novamente relegado para 3º pelo mesmo motivo que na primeira. Pompeu Simões partiu assim da 2ª posição e Manuel Moura Teixeira da quarta.

Nos Picanto GT, Daniel Ramos (CRM Motorsport) e Rafael Antunes (HCS Motorsport) ficaram separados por uma décima de segundo, na primeira sessão. Mas o equilíbrio foi de tal forma claro, que Guilherme Lemos (G2B) foi terceiro a 46 milésimos de Antunes e Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) ficou a 41 milésimos de Lemos. J.J. Oliveira (Veloso Motorsport) foi o quinto melhor.

Na segunda sessão os dados estavam lançados e o equilíbrio foi de novo a nota de destaque. Guilherme Lemos (G2B) depois de uma terceira posição na primeira sessão respondeu com a melhor marca na segunda, mas Rafael Antunes (HCS Motorsport) ficou muito perto, a 75 milésimos do mais rápido. Terceiro tempo para Daniel Ferreira (CRM Motorsport), que ficou na frente de J. J. Oliveira (Veloso Motorsport) e Guilherme Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) que fechou o pelotão.

Entre os Ceed GT, a corrida 1 foi animada até ao cair da bandeira de xadrez. Pedro Ramos (CRM Motorsport) partiu da pole position fazendo um bom arranque, mas rapidamente foi ultrapassado por um “endiabrado” Pompeu Simões (Speedy Motorsport) que manteve a liderança até ao final da corrida com uma posição confortável sobre André Regueiro (CRM Motorsport) e Ramos, estes entretiveram-se numa alegre batalha que terminou por esta ordem, com Manuel Moura Teixeira (CRM Motorsport) a ficar com a quarta posição. Deixando assim em aberto para a segunda corrida o título de vencedor desta categoria.

Do lado dos Picanto GT havia também a promessa de uma corrida aberta até ao último segundo, mas desde o início da corrida Rafael Antunes (HCS Motorsport) que partira do segundo posto liderou o pelotão a apenas 9 milésimas de Guilherme Lemos (G2B) e Daniel Ferreira (CRM Motorsport) que seguiam atrás de si na disputa pelo segundo posto acabando com Ferreira no derradeiro degrau do pódio. Juntaram-se ainda a esta luta, J.J. Oliveira (Veloso Motorsport), a vir do final da grelha e a terminar na quarta posição, depois de bater Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) que fechou o pelotão dos aguerridos Picanto GT. Foi uma corrida muito renhida entre os cinco pilotos desta categoria, o que revela uma grande igualdade técnica entre os carros.

Entre os mais potentes, os Ceed GT, a corrida desta vez foi mais morna que a realizada anteriormente. Após uma fase inicial em que existiu alguma luta pelo primeiro lugar, aos poucos Pompeu Simões (Speedy Motorsport) foi ganhando vantagem e acabou por gerir a corrida de forma a deixar Pedro Ramos (CRM Motorsport) na segunda posição. Seguia-se então Manuel Moura Teixeira (CRM Motorsport) que fez uma corrida muito tranquila onde acabou premiado com um lugar no pódio. Para fechar o pelotão temos André Regueiro (CRM Motorsport) que acabou na quarta posição, entregando assim o título de campeão de 2023 da categoria Ceed GT a Pompeu Simões (Speedy Motorsport).

Mais animada foi a corrida dos Picanto. Rafael Antunes (HCS Motorsport) foi o primeiro líder, mas devido a um mau arranque perdeu a posição para Daniel Ferreira (CRM Motorsport), que tinha partido do terceiro posto, e que a agarrou sem nunca mais a largar. Seguiam-se J.J. Oliveira (Veloso Motorsport) e Guilherme Lemos (G2B) muito próximos e apesar das várias investidas por parte de Lemos, Oliveira conseguiu manter a sua posição e terminar a corrida no segundo posto, deixando o derradeiro lugar no pódio para Guilherme Lemos (G2B). Os próximos a ver a bandeira de xadrez foram Rafael Antunes (HCS Motorsport) e Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport) na quarta e quinta posição respetivamente. Apesar de não ter subido ao pódio, após a sua prestação nesta última corrida da jornada, Rafael Antunes (HCS Motorsport) sagrou-se campeão 2023 da categoria Picanto GT.

Tiago Raposo de Magalhães, responsável máximo da CRM Motorsport não escondeu a satisfação pela temporada do Carbon Neutral Cup by Galp que agora terminou. “Assistimos a duas corridas intensas, de grande qualidade e muita igualdade técnica. A última jornada desta temporada foi um sucesso e é assim que encerramos a 6ª temporada deste trofeu que se dá agora por encerrado. Um grande obrigado a todos e até 2024. As series CRM não irão deixar de surpreender os palcos por onde passarem.”

Foto: NunOrganistA