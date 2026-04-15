Polónia perde único circuito homologado pela FIA, por queixa de barulho excessivo

A Polónia viu o seu único circuito homologado pela FIA fechar as portas. O motivo? As queixas dos moradores que habitam à volta do circuito — com uma curiosidade: há um aeroporto mesmo ao lado.

O Circuito de Poznań, a única pista com homologação FIA na Polónia (Grau 3), foi oficialmente encerrado na terça-feira, 14 de abril de 2026, após a Inspeção Geral de Proteção Ambiental polaca (GIOŚ) ter mantido a decisão de encerramento por violação dos limites de ruído. A título de curiosidade, a homologação do circuito terminou a 4 deste mês, mas este dado em nada está relacionado com a questão do ruído.

A primeira decisão de encerramento foi emitida em outubro de 2023 pelo Inspetor Regional de Proteção Ambiental, com base em reclamações de moradores nos arredores do circuito. O Automobilklub Wielkopolski, proprietário e gestor do circuito, recorreu da decisão, apelo que foi agora definitivamente negado pelo GIOŚ a 14 de abril de 2026.

A estrutura não acolhe apenas competição motorizada, sendo uma infraestrutura com um âmbito muito mais amplo. O presidente do Automobilklub Wielkopolski não escondeu a sua deceção:

“Não é apenas um circuito de automobilismo, mas também um local utilizado por ciclistas, corredores e patinadores. Contribuímos também para a segurança rodoviária, atraindo pessoas que de outra forma praticariam nos estacionamentos de centros comerciais — por exemplo, os drifters — para que possam treinar em condições seguras e perceber como o carro se comporta em derrapagem. Formamos polícias, bombeiros, militares, a Administração Nacional Fiscal — este circuito serve para quase tudo.” — garantiu Bartosz Bieliński em entrevista à Polsat News.

O circuito operava desde 1977 e foi palco de início de carreira de pilotos como Robert Kubica, além de ter recebido nomes como Michael Schumacher. No entanto, à sua volta foram nascendo casas e os atuais moradores começaram a queixar-se do ruído.

Um dado curioso que merece ser realçado: logo ao lado do circuito está o aeroporto Poznań-Ławica. Em 2025, o aeroporto recebeu mais de 4,1 milhões de passageiros, com um crescimento de 15% face a 2024. Só em fevereiro de 2026, o aeroporto registou 218.751 passageiros e 2.483 operações de voo.

O Automobilklub Wielkopolski tem agora apenas uma via de recurso: o Tribunal Administrativo Provincial de Varsóvia. Se o tribunal mantiver a decisão, o circuito poderá ser definitivamente encerrado, colocando em causa o desporto motorizado polaco. O governo polaco já se pronunciou, garantindo estar a procurar soluções.

Foto: Porsche Sprint Challenge Central Europe