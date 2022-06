Pódio para Manuel Espírito Santo na Fórmula 4 Espanhola | AutoSport

Manuel Espírito Santo conseguiu o seu primeiro pódio na Formula 4 Espanhola em Valência onde decorre a terceira jornada da temporada. O jovem piloto português foi o terceiro mais rápido na qualificação e viria a cruzar a linha de meta num brilhante segundo lugar. Um resultado conseguido na estreia com a Campos Racing que abre boas perspetivas para as duas corridas de amanhã, mas também para o resto da temporada.

Manuel Espírito Santo não escondia a satisfação por finalmente ver traduzido num bom resultado todo o seu trabalho: “Estou muito contente. Há muito tempo que sabia ter condições para rodar na frente, mas havia sempre fatores que condicionavam a minha prestação. E hoje, na minha estreia com a Campos, senti-me confiante e o carro estava realmente bom para conseguir este resultado que espero se repita daqui em diante muitas mais vezes”, referiu o jovem piloto de Cascais.

Amanhã, haverá lugar para mais uma qualificação e duas corridas que podem ser acompanhadas em https://www.twitch.tv/f4_spanishchampionship?lang=es