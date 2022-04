Historic Endurance, Espíritu de Montjuïc – Jordi Puig e Alberto Pecanins na pole | AutoSport

Com um fantástico céu azul e muito público no paddock, o semáforo do Pit Lane do Circuito de Barcelona passou para verde pela primeira vez em 2022 e os pilotos do Iberian Historic Endurance rolaram para domar o circuito da Catalunha. O objetivo era simples, obter a volta perfeita de modo a partir o mais à frente possível.



Com o objetivo de repetir a façanha de 2021 em Jarama, a dupla Jordi Puig e Alberto Pecanins, em Ford GT40, saiu para a qualificação com um só foco, a Pole Position. A dupla catalã idealizou e concretizou colocando o potente Ford GT40 na cabeceira do pelotão, composto por 33 participantes para as corridas do fim de semana, Puig/Pecanins era então os mais rápidos entre os GTP & Sportscars. Puig, com um estonteante tempo de 2min08.467 deixou Bastos Rezende, em Porsche 911 3.0 RS, no segundo posto com o tempo mais rápido entre os carros da categoria H-1976. O piloto português deixava Bruno Santos, em carro igual, no terceiro posto, segundo dos H-1976. Brunos Santos a fazer uma estreia muito positiva no Iberian Historic Endurance. Eduardo Davila, também num Porsche 911 3.0RS conseguia o terceiro posto da categoria.

A dupla de pilotos, pai e filho, Stephane Rey e Mathias Rey num Crossle 7S conseguiam o segundo posto entre os GTP & Sportscars com Florent Cazalot no terceiro posto. O piloto francês, Cazalot estabelecia-se assim, como o mais rápido dos dois Lotus Seven.



Nos H-1965, as surpresas de última hora, Ron Maydon e Robin Ward conseguiam um excelente tempo no ágil Ginetta G4R. Os pilotos britânicos superavam assim o experiente Carlos Barbot, num Lotus Elan, e a dupla ibérica Guillermo Velasco/Francisco Freitas do Porsche 356 SC, segundos e terceiros classificados na categoria.



Na muito concorrida categoria, os H-1971, foi Joaquim Soares que tomou a liderança seguido pelo companheiro de equipa Luís Sousa Ribeiro. Os pilotos portugueses, num Lotus Elan e BMW 2800 CS respetivamente, eram seguidos por outra tripla assistida pela RP Motorsport, Paulo Lima/ Bruno Lima/José Paradela num potente Ford Mustang.



Na Gentleman Driver Spirit, os ingleses Paul Rayment/James Wheeler num MG B Roadster conquistava a liderança da categoria para as duas corridas na frente dos Porsche SWB de Nuno Nunes/José Carvalhosa e Carlos Beltran.



A competição ibérica terá a primeira corrida de 50 minutos hoje com uma paragem obrigatória que promete baralhar as classificações da corrida. Poderá acompanhar tudo no live timing a partir das 17h05 espanholas, 16H05 portuguesas presente na APP Race Ready disponível nas Lojas APP Store, para iPhone e Play Store para Android.