PIRELLI EMBARCA NA MAIOR CORRIDA DO ANO | AutoSport

Após a alteração da data para outubro, no ano passado, devido à pandemia de Covid-19, as 24 Horas de Spa voltam a ocupar o seu tradicional lugar no calendário: no final de julho. Com o transporte de 13.000 pneus, este é o maior evento da Pirelli do ano. O fabricante italiano de pneus fornece não apenas a classe GT3, mas também as classes GT4 europeu e o Lamborghini Super Trofeo. Além de ser o destaque do GT World Challenge, as 24 Horas de Spa é também a ronda de abertura do Intercontinental GT Challenge: com ambos os campeonatos a apresentar as melhores versões de pista dos supercarros mais desejados do mundo. A tudo isto, soma-se o Championnat de France Tourisme e a ‘Speedweek’, perfazendo um total de cinco campeonatos diferentes, em 24 horas. Para a Pirelli, não existe outra semana de corrida que exija tantos pneus, carros ou pessoas.

O DESAFIO:

Spa é conhecido pelo seu clima instável, e as inundações recentes nas proximidades da pista são prova de como as condições podem ser severas. Mas como o clima é sempre variável, uma parte da pista pode estar coberta de água e a outra parte pode estar completamente seca. Mesmo perante o asfalto seco, Spa continua a ser um desafio intenso pelas enormes cargas de energia exercidas sobre os carros e os pilotos. Fiabilidade, velocidade e estratégia vão de mãos dadas numa corrida muito disputada que, geralmente, é decidida por meros segundos.

OS CONCORRENTES:

No total, são 58 os carros que figuram na lista de inscritos para a edição deste ano, de nove fabricantes diferentes. A Porsche conquistou a vitória nos últimos dois anos, mas nos dias testes que antecederam o evento, no mês passado, foi a BMW (historicamente a marca de maior sucesso no Spa 24 Horas) que mostrou melhor ritmo. Já a liderança do campeonato pertence à Audi, mas é impossível prever um vencedor em Spa. Estratégia, clima e sorte são provavelmente os fatores decisivos.

O PRODUTO:

Os pilotos de GT3 vão calçar o pneu DHE da Pirelli: mais versátil para a grande variedade de pilotos e de carros GT3. Este é o pneu ideal para condições de pista seca para todas as equipes, disponível num único composto. O pneu Cinturato WHA faz a sua estreia nas competições para chuva, depois de ter sido testado durante o dia de testes oficial, em junho. O WHA é uma atualização do pneu WH, facilitando a alternância entre as condições de piso seco e molhado, sendo capaz de manter o equilíbrio do carro. Por se tratar de um novo produto, será um desafio para os pilotos, que terão de explorar o potencial deste pneu. Todos os pneus foram projetados para se adaptarem a uma variedade de configurações dos carros e são capazes de oferecer um desempenho máximo em todas as condições, tal como acontece com os premiados pneus de estrada Ultra High Performance da Pirelli. Os carros GT4 usarão, mais uma vez, o P Zero DHB: um pneu introduzido no ano passado, que deriva diretamente do produto GT3 da Pirelli, para lidar melhor com a rápida evolução e o aumento da competitividade da categoria GT4.

AS REGRAS

Cada carro pode utilizar, no máximo, 30 conjuntos de pneus para piso seco, sendo que essa utilização deve começar nos treinos livres. Dois conjuntos do dia oficial de testes podem ser transportados como parte da alocação dos 30 conjuntos, sendo que os carros que participem no Super Pole poderão ter à sua disposição um novo conjunto adicional, que apenas pode ser utilizado na sessão de Super Pole.

O GRANDE NÚMERO

Oito. A corrida de 527 voltas, do ano passado, estabeleceu um novo recorde ao ter oito carros na volta do vencedor, que conquistou a vitória por apenas 4,687 segundos. Esse facto demonstra a apertada rivalidade que se vive nas 24h de Spa. Também se tem verificado um aumento das velocidades, com Marco Mapelli a estabelecer um novo recorde de volta GT3, durante a corrida de 2020. Tudo isto significa que as exigências colocadas sobre os pneus são maiores do que nunca.

CITAÇÃO PIRELLI

Matteo Braga, gerente técnico de corridas da Pirelli: “Depois das corridas em outubro, onde poderíamos esperar mais chuva e menos horas de luz, estamos de volta à data normal de verão. No entanto, isso não significa que teremos mais facilidade: Spa é tão desafiador em condições de piso seco como em condições de piso molhado, e, em 2019, quando o evento foi realizado no verão, foi suspenso por várias horas devido à chuva. A novidade para este ano é o pneu de chuva Cinturato WHA, com o qual as equipas terão de trabalhar para otimizar o ponto de cruzamento com o slick P Zero DHE, especialmente porque são esperadas condições variáveis. O DHE tem a combinação certa entre performance e fiabilidade para garantir uma corrida muito disputada. Como se pode observar nas estatísticas do ano passado, as velocidades e a competitividade nunca foram maiores, pelo que estamos ansiosos para outro fim de semana de ação emocionante naquele que é sempre o nosso evento mais desafiador do ano, em termos de logística.”

INFORMAÇÕES PRÁTICAS:

Os treinos livres começam na quinta-feira, 29 de julho, às 10h50, seguido da pré-qualificação, às 15h45. A qualificação ocorre no final de quinta-feira, a partir das 20h50, e será dividida em quatro sessões de 15 minutos: uma para cada piloto (equipas de três pilotos não participam no Q1). O tempo final de qualificação é calculado através da média da volta mais rápida definida por cada piloto. Finalmente, haverá um treino noturno, às 22h30, de quinta-feira. Na sexta-feira, 30 de julho, será realizado um aquecimento, às 19h10, seguido da Super Pole, às 19h50. O Super Pole é uma batalha entre os 20 melhores carros da qualificação, para determinar as primeiras 10 linhas da grelha de partida. O evento principal, o Total 24 Hours of Spa, começa às 16h30, no sábado, dia 3