Pikes Peak: Ken Block vai com o “Hoonipigasus” | AutoSport

Ken Block é conhecido por não fazer as coisas pela metade. O piloto americano é famoso pelos seus espetaculares vídeos, onde realiza manobras que fazem os pneus gritarem pela sua vida, com carros exóticos. Para este ano o projeto de Block chama-se Hoonipigasus.

Um carro único, com um motor de 1400 CV, o Porsche SVRSR, apelidado de “Hoonipigasus”, construído pelos peritos da BBi Autosport em parceria com a Mobil 1. O “Hoonipigasus” foi construído com o único propósito de ser o mais rápido à geral na subida mais icónica e lendária do mundo, Pikes Peak. Block e Hoonigan juntaram-se ao aclamado artista de rua internacional Trouble Andrew (também conhecido por Guccighost, nome real: Trevor Andrew) para lançarem uma decoração toda nova e especial nesta obra-prima.

Além disso, a Mobil 1 foi anunciada como o óleo de motor oficial do veículo e irá fornecer apoio com combustíveis e lubrificantes, trabalhando com a equipa de engenheiros de Fórmula 1 da Mobil 1. Como parte da parceria oficial, a marca Mobil 1 Pegasus será apresentada com o Hoonipigasus, que presta homenagem ao ícone da marca no seu nome.

Esta não é a primeira vez que Block faz esta prova, tendo subido a mítica rampa num carro de rali do Grupo N, e tenha pilotado o seu Ford Mustang Hoonicorn RTR V2 de 1965, de 1.400 cv, twin-turbo e metanol, em 2017, como parte da “Climbkhana”.

Para 2022, porém, Block, a Hoonigan e a BBi Autosport construíram uma máquina para para tentar a vitória geral, criando o primeiro Porsche 911 com motor biturbo central e tração integral. Pesando apenas 1.000kg, a máquina apresenta uma suspensão GPS com altura ajustada com base na telemetria do ano anterior. BBi acumulou 8 pódios com 5 vitórias de classe no PPIHC.

“O Pikes Peak Hill Climb é a razão pela qual sou um piloto de rally”, disse Block, co-fundador da Hoonigan. “A lista de pilotos que correram e venceram esta subida inclui muitos dos meus heróis: Walter Rohrl, Ari Vatanen, Michèle Mouton, Sébastien Loeb e Rod Millen, para citar alguns. Sempre quis ter a oportunidade de correr em Pikes Peak e competir por uma vitória geral. Com a nossa equipa e a BBi Autosport a criar este incrível Porsche, temos uma boa oportunidade para essa vitória, e com a decoração de Trevor, inspirada por um dos Porsches mais famosos da história, será difícil passar despercebidos. Estou entusiasmado por fazer parte desta corrida icónica e estou totalmente à altura do desafio de acrescentar o meu nome àqueles que foram os mais rápidos em geral na subida de colinas tecnicamente mais desafiante do planeta”.

A criação de Hoonpigasus já é um projeto com uma década começando com o desejo do BBi Autosport de construir o derradeiro carro de corrida Porsche vintage. O sucesso mais recente da BBi no Pikes Peak foi em 2021, quando a equipa entrou com três carros em três classes diferentes, levando para casa duas vitórias à classe e um pódio. Mas, em 2022, a BBi Autosport vai tentar tudo para levar para casa o primeiro lugar geral com o Block ao volante.