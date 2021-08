Philipp Eng vence ronda dinamarquesa do Pure ETCR | AutoSport

O estreante Philipp Eng venceu nas ruas de Copenhaga a ronda 3 do Pure ETCR. O austríaco, que só tinha conduzido o Giulia ETCR da Romeo Ferraris uma vez antes do fim de semana, tornou-se o terceiro vencedor diferente em 3 provas do campeonato, ao conseguir a vitória na Super Final B e garantir duas vitórias para a Romeo Ferraris – M1RA.

Eng dedicou a vitória a Aldo Cerruti – um dos principais instigadores do projeto ETCR Giulia da Romeo Ferraris – que morreu na semana passada com 77 anos de idade.

Luca Filippi garantiu a vitória na Super Final A, contra Mattias Ekström, por apenas 0,118s de vantagem. Ekström tem uma vantagem de 24 pontos na classificação geral sobre Jean-Karl Vernay. A penúltima ronda do campeonato, realiza-se em Hungaroring, entre os dias 20 e 22 de Agosto.