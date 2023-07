Pedro Salvador: “Quero que Vila Real aconteça sempre, mas é preciso sentarem-se à mesa e falarem” | AutoSport

Pedro Salvador não fugiu ao tema que marcou o fim de semana de corridas em Vila Real. As queixas da Race Ready, pela voz do seu responsável, Diogo Ferrão, foram ouvidas e motivaram os mais variados comentários. Pedro Salvador deu a sua opinião.

De forma concisa e pragmática, como é seu hábito, Salvador defendeu que as partes interessadas devem falar. Referiu que Diogo Ferrão está a ser mal interpretado e que não é o público ou as gentes de Vila Real que não dão o carinho suficiente ao CPV. Mas a organização local deve fazer um esforço para melhorar algumas condições das equipas, que cada vez mais ponderam não ir a Vila Real:

“Eu penso que não está a ser bem explicado o que o Diogo quis dizer. Quando se diz que as equipas não se sentem acarinhadas por Vila Real, garantidamente não é pelo público, ou pelas pessoas. Querendo fazer apenas uma crítica construtiva, tem a ver com as condições que nos são oferecidas, conscientes das limitações do espaço. Mas há vários detalhes que teimam em repetir-se ano após ano. A sensivelmente mês e meio da prova, fomos confrontados com o seguinte: foi nos dito o espaço disponível tinha sido definido, não havia mais um metro e espaço suplementar que nos foi proposto ficava fora da área do paddock, sem garantia de segurança, ou de estar fechado ao público, durante a noite, por exemplo. Não duvido da seriedade da minha gente, eu que também sou transmontano, mas não podemos arriscar deixar material avaliado em milhares de euros, sem o mínimo de segurança. Nessa dita reunião eu afirmei de forma perentória que Vila Real tem de acontecer no calendário. Ponto! É inquestionável. Mas é preciso falar com a organização para que se entenda que as nossas estruturas e o nosso trabalho usam a mesma metodologia dos campeonatos internacionais. Quem tem os mesmos carros precisa do mesmo espaço e das mesmas condições de trabalho.”

Pedro Salvador reforçou a necessidade de diálogo e que as exigências das equipas não são disparatadas. São apenas as condições mínimas para desenvolver um trabalho de qualidade:

“O Diogo tem razão no que disse. Não é a primeira nem a segunda vez que as pessoas se manifestam contra a vontade de ir a Vila Real. Mas não é pelo público ou pelas pessoas. Era urgente todos se sentarem à mesa e todos baixarem a guarda. Há exceção deste ano e de 2017 em que o TCR Portugal foi prova rainha, o paddock e o local da recta onde nos instalamos não tem sinal de TV com a cronometragem e nós precisamos disso para entender o que se passa em pista. Os tempos online nunca funcionaram como deveriam. Já fizemos corridas em Vila Real completamente às cegas do lado de fora. E as pessoas têm de entender que precisamos da mesma informação que os carros do campeonato do mundo precisam. Preciso da cronometragem em direto, o tempo dos setores em direto, preciso do resumo da cronometragem no fim da sessão. A situação dos acessos, que vão mudando de dia para dia, da impossibilidade de acessos repentinamente sem qualquer sentido são também um dos maus exemplos que acabam por ser muito incomodativos. Entendo que montar toda a estrutura é complicada e não me passa pela cabeça o trabalho que dá e o custo que tem. Mas na hora da verdade também fomos gastar dinheiro, fomos fazer corridas e também queremos ter o mínimo dos mínimos, que vai para lá de uma boa pista. Precisamos dessas ferramentas de trabalho. Nós sabemos que quando vamos a Vila Real vamos estar numa avenida inclinada e temos de lidar com isso e não nos queixamos porque sabemos que são as condições possíveis. Mas dêem-nos o mínimo. É nos detalhes que se marca a diferença, e nos mesmos detalhes que todos precisam de ser cuidados.

Eu quero que Vila Real aconteça sempre e não estou contra a organização, mas é preciso sentarem-se à mesa e falarem. Se do lado do CPV houve exigências pouco razoáveis, também estarei contra elas. Mas é preciso que o bom senso impere.”

Pedro Salvador lamentou a falta de promoção das competições internacionais e defendeu que Vila Real pode optar por um caminho diferente, talvez mais parecido ao do Caramulo Motorfestival, um dos melhores eventos ligados aos automóveis do país: “Até a Creventic cancelar a prova não se falavam de outras provas em Vila Real. Quando se dá o cancelamento, o CPV aparece no cartaz. Não tem de ser tudo branco ou preto. Mas parece-me que há uma disputa de protagonismo e acredito que Vila Real ainda não percebeu o potencial que tem. Podemos fazer o que tão bem se faz, por exemplo, no Caramulo, neste caso com a componente desportiva em destaque.”

