Pedro Perino perto do top-10na Fórmula 4 italiana em Vallelunga | AutoSport

A Fórmula 4 italiana rumou ao circuito de Vallelunga, na norte de Roma, e Pedro Perino conseguiu rodar muito próximo dos 10 primeiros entre 37 participantes. O promissor piloto luso-moçambicano conseguiu um 13.º lugar e demonstrou evolução entre a elite mundial da categoria.

A Fórmula 4 italiana é a mais exigente fórmula de promoção do mundo, sendo disputada por mais de 40 pilotos de 19 nacionalidades. Alguns dos jovens talentos já têm contrato com equipas de Fórmula 1, como o italiano Andrea Kimi Antonelli (atual líder do campeonato), o brasileiro Rafael Câmara ou a espanhola Maya Weug. Pedro Perino, piloto que reside em Oeiras mas com raízes familiares em Moçambique, disputou no passado fim de semana a quarta prova da temporada, no circuito italiano de Vallelunga.

Mais uma vez com o apoio da equipa alemã US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, Pedro Perino mostrou a sua rapidez e esteve muito próximo de entrar no top 10. Na Corrida 1 mostrou isso mesmo, pois teve de defender-se de constantes ataques, o que permitiu aos pilotos que vinham mais atrás aproximarem-se, tendo o jovem piloto de Oeiras terminado no 14.º lugar.

Na Corrida 2, Pedro Perino esteve ainda mais rápido, fez um bom arranque e conseguiu rodar no ritmo dos mais rápidos, terminando no 13.º posto, o segundo melhor resultado da sua época na F4 italiana, logo a seguir ao 12.º lugar em Imola no início da época. Na terceira e última corrida do fim de semana, problemas no arranque levaram Pedro Perino a descer à 37.º posição, mas nunca baixou os braços e fez várias ultrapassagens até ao grupo que discutia o top 10. Numa das ultrapassagens, um toque na asa frontal soltou uma peça do monolugar de Perino, que foi obrigado a entrar nas boxes para abandonar. Um desfecho inglório, mas que não apaga a excelente prestação de Pedro Perino em Vallelunga. “Senti-me bem ao longo de todo o fim de semana, penso que encontrámos um set-up que me deixou confortável. Estamos a evoluir cada vez mais no campeonato de Fórmula 4 mais difícil do mundo e onde sinto que temos condições para pontuar regularmente. É esse o meu objetivo, conseguir lutar pelos primeiros lugares deste campeonato. Agora teremos uma paragem até à prova de setembro. Mas vamos aproveitar para preparar da melhor forma as últimas três jornadas da temporada“, concluiu Pedro Perino.

A quinta prova será disputada no Red Bull Ring, na Áustria, de 9 a 11 de setembro.

Filipe Cairrão