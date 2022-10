Pedro Perino no top-6 da Fórmula 4 Italiana em Monza | AutoSport

Pedro Perino conseguiu um resultado histórico no passado fim de semana, na sexta prova da Fórmula 4 italiana disputada no famoso Autódromo Nacional de Monza, um dos mais emblemáticos palcos do automobilismo mundial. O jovem piloto luso-moçambicano foi 6.º classificado entre 44 concorrentes na primeira corrida do fim de semana, pontuado assim na competição que é considerada a principal ‘escola’ dos monolugares internacionais.

Depois de ter competido em Imola (Itália), Misano (Itália), Spa-Francorchamps (Bélgica), Vallelunga (Itália) e Red Bull Ring (Áustria), Pedro Perino rumou à famosa pista de Monza, onde conseguiu a sua melhor performance até ao momento na Fórmula 4. Integrado num pelotão com nada menos de 44 jovens pilotos, entre os quais algumas das maiores esperanças já com contratos na Fórmula 1, como o italiano Kimi Andrea Antonelli, ou o brasileiro Rafael Câmara, Pedro Perino começou a primeira corrida da 21.ª posição, mas operou uma recuperação notável.

Fazendo várias ultrapassagens no meio do pelotão, Perino foi-se aproximando dos primeiros lugares e aproveitou um período de Safety Car, já na fase final da corrida, para atacar o top 6. Com garra e determinação, conseguiu cortar a linha de meta no 6.º lugar, o seu melhor resultado de sempre naquele que é considerado o melhor campeonato de Fórmula 4 do mundo. Na segunda corrida, atrasada devido às difíceis condições atmosféricas em Monza, Perino terminou no 16.º lugar, com um andamento muito próximo do top 10. “Fiquei muito contente com este resultado em Monza. É um prémio por todo o trabalho e esforço da minha família, todo o apoio dos meus patrocinadores e também um enorme orgulho pessoal por representar Portugal entre a elite”, afirmou Pedro Perino, que alinha pela equipa alemã US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher. “Tentei sempre aproveitar as oportunidades ao longo das duas corridas, mas claro que a primeira foi especial, porque estive sempre a recuperar lugares. A última volta, então, foi de loucos, mas senti uma explosão de alegria quando passei a linha de meta. Espero continuar este bom momento na última prova do campeonato, em Mugello“, referiu o promissor piloto luso-moçambicano.

A sétima e última jornada da Fórmula 4 italiana será disputada entre 21 e 23 de outubro, no circuito de Mugello.