Pedro Perino no top-5 dos ‘rookies’ no Campeonato Italiano de Fórmula 4 | AutoSport

Depois das primeiras duas provas em Paul Ricard e Misano, na terceira jornada do Campeonato Italiano de Fórmula 4, realizada no traçado de Vallelunga, Pedro Perino garantiu um excelente 13.º lugar à geral perante 31 adversários e, mais importante ainda, assegurou a 5.ª posição entre os ‘rookies’ (18).

Depois de ter feito duas boas qualificações que lhe abriam boas expectativas quanto à obtenção de bons resultados nas corridas, Pedro Perino, não teve, contudo, sorte na primeira, já que um adversário bateu na traseira do seu monolugar e obrigou-o a desistir. Curiosamente, foi Charlie Wurz – filho de Alex Wurz, que já venceu as 24 Horas de LeMans –, que não conseguiu evitar o incidente, mas o jovem piloto austríaco, que terminou na terceira posição e venceu entre os ‘rookies’, com o devido ‘fair-play pediu desculpa ao jovem piloto português no final da corrida.

Pedro Perino deu o ‘assunto como encerrado’ e passou a estar mais focado em materializar a sua rapidez em bons resultados na Corrida 2, conseguindo mesmo o seu objetivo de forma muito positiva. É que o jovem piloto português – que completou recentemente 16 anos de idade – garantiu um excelente 13.º lugar à geral perante 31 adversários e, mais importante ainda, assegurou a 5.ª posição entre os ‘rookies’ (18), sendo uma classificação muito motivadora, na mais dura na competição do mundo de F4, que reúne mais de três dezenas de pilotos oriundos de 18 países e de 4 continentes.

Na Corrida 3, um incidente obrigou Pedro Perino e mais seis concorrentes a abandonar, obrigando a direção de prova a mostrar a bandeira vermelha, para logo depois entrar o safety-car, que fez com que a corrida terminasse mais cedo.

“Esta foi a minha terceira prova de Fórmula 4 e estou naturalmente muito satisfeito pelo que fiz na qualificação, pois fui 14.º à geral entre 31 concorrentes e o 4.º mais rápido entre os 18 ‘rookies’… como eu. Apesar dos azares na Corrida 1 e 3, consegui mostrar a minha rapidez e evolução na Corrida 2, pois para quem se estreia numa competição como esta um 13.º lugar à geral e um 5.º lugar entre os ‘rookies’ é muito positivo”, sublinhou Pedro Perino.

A quarta prova será disputada entre os dias 23 e 25 de julho, em Imola.