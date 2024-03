Pedro Perino no pódio de Paul Ricard na European Endurance Prototype Cup | AutoSport

Pedro Perino, de apenas 18 anos, fez uma grande corrida no competitivo pelotão da European Endurance Prototype Cup, no circuito de Paul Ricard, em França. O jovem português levou o Ligier da Inter Europol do 12º lugar até 2º da categoria LMP3.

Pedro Perino é cada vez mais apontado como um dos jovens talentos em ascensão no mundo das corridas de Endurance. No passado fim de semana, o piloto português partilhou o protótipo Ligier da equipa Inter Europol com o russo Alexander Bukhantsov e com o britânico Tim Creswick, na ronda de Paul Ricard que abriu a European Endurance Prototype Cup.

Na corrida de 4 horas, um drive-through aplicado a um dos seus companheiros de equipa obrigou Pedro Perino a entrar em pista no 12º lugar da categoria LMP3. Foi então que o jovem piloto de 18 anos fez uma recuperação impressionante, subindo 10 lugares até terminar no pódio dos LMP3, no 2º lugar. Foi o quinto pódio consecutivo de Pedro Perino, que terminou a época de 2023 com dois pódios em Portimão na ELMS e um pódio nos GT4 no Campeonato de Portugal. Este ano já tinha subido ao pódio na Prototype Winter Series, no Autódromo Internacional do Algarve.

“Senti-me muito bem ao longo de todo o fim de semana, mas aquele drive-through na corrida obrigou-me a dar o máximo no meu turno de condução de 1h10m. Fui fazendo as melhores voltas da categoria e conseguindo ultrapassar várias equipas, o que me ia dando cada vez maior motivação. No final, só faltaram algumas voltas para ainda conseguirmos chegar ao primeiro, mas começar a época com um segundo lugar abre boas perspetivas para a temporada. A equipa acredita em mim e deu-me um excelente carro ao longo do fim de semana”, disse Pedro Perino, que este ano representa a polaca Inter Europol num ambicioso programa na European LeMans Series.

No fim de semana de 13 e 14 de abril, Pedro Perino vai iniciar a sua temporada na categoria LMP3 das European LeMans Series, com as 4 Horas de Barcelona.

Filipe Cairrão