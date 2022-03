Pedro Perino e US Racing renovam aposta na Fórmula 4 italiana | AutoSport

Pedro Perino acaba de renovar contrato com a equipa US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher e pelo antigo diretor técnico da Mercedes no DTM, Gerhard Ungar. O piloto português vai iniciar a época já em abril, onde disputará no circuito belga de Spa-Francorchamps a primeira prova do Campeonato alemão de Fórmula 4 (ADAC) e depois tem pela frente as sete provas do Campeonato Italiano de Fórmula 4. Ralf Schumacher aposta que Pedro Perino vai alcançar resultados ainda melhores do que os que obteve em 2021.

Face à sua idade – tem apenas 16 anos – Pedro Perino vai disputar novamente este ano o Campeonato italiano de Fórmula 4, a mais dura competição do mundo da especialidade e que em 2021 reuniu mais de três dezenas de pilotos, oriundos de 18 países e de 4 continentes. Mas para 2022 já estão inscritos 42 pilotos, como o italiano Andrea Kimi Antonelli, uma das estrelas em ascensão e que tem contrato com a Mercedes F1, ou o austríaco Charlie Wurz (que já conquistou o título da F4 UAE esta época), filho do ex-piloto de F1, Alex Wurz, ou ainda os promissores Sebastian Montoya, Lorenzo Patrese e Maya Wueg, que tem contrato com a Ferrari Driver Academy.

Em 2021, no traçado de Vallelunga, Pedro Perino, apenas na sua terceira prova nos monolugares e a correr no Campeonato italiano de Fórmula 4, terminou próximo do top-10, sendo 13.º classificado entre 32 participantes e entrou no top-5 da categoria Rookie. Já no circuito austríaco de Red Bull Ring, a contar para a quinta prova, o piloto de Oeiras entrou no top-10 à geral entre 31 adversários e voltou a integrar o top-5 entre os 18 ‘rookies’, numa pista onde não teve possibilidade de treinar e numa corrida disputada à chuva.

Para 2022, Pedro Perino tem a mesma ambição de continuar a evoluir entre os melhores do mundo e com a equipa US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher e pelo antigo diretor técnico da Mercedes no DTM, Gerhard Ungar. “No ano passado, nas últimas três provas do Campeonato italiano de Fórmula 4 corri com a equipa US Racing. Estou muito contente por continuarmos a trabalhar juntos em 2022 neste meu segundo ano nos monolugares, pois sinto-me muito confortável com a equipa e quero continuar a evoluir como um piloto profissional. Durante a pausa de inverno, trabalhei muito para me preparar para esta temporada e estou muito entusiasmado com a pré-época. Entre os dias 22 e 24 de abril, vou disputar a primeira prova do Campeonato Alemão de Fórmula 4 (ADAC) no circuito belga de Spa-Francorchamps e, duas semanas depois, entre os dias 5 e 8 de maio, estarei em Imola para o arranque do Campeonato Italiano de Fórmula 4”, referiu Pedro Perino, de apenas 16 anos de idade.

“Estou muito feliz por ter o Pedro Perino integrado na equipa US Racing para a época 2022. No ano passado, o Pedro fez um excelente trabalho como piloto ainda ‘rookie’’ na Fórmula 4. Tenho a certeza que ele vai em 2021 aplicar tudo o que aprendeu na sua primeira época nos monolugares e proporcionar-nos boas corridas”, frisou Gerhard Ungar, enquanto Ralf Schumacher aposta que o piloto português vai alcançar resultados ainda melhores do que os que obteve em 2021: “Tenho a certeza que o Pedro Perino vai destacar-se neste segundo ano a competir no Campeonato Italiano de Fórmula 4 e, naturalmente, fico muito feliz por ele continuar a fazer parte da US Racing em 2022”.

Calendário 2022 do Campeonato italiano de Fórmula 4

05 a 08 de maio – Imola

02 a 05 de junho – Misano

16 a 19 de junho – Spa Francorchamps

01 a 03 de julho – Vallelunga

08 a 11 de setembro – Spielberg

06 a 09 de outubro – Monza

20 a 23 de outubro – Mugello