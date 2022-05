Pedro Perino e Ivan Franco Domingues em ação na F4 italiana | AutoSport

A primeira ronda do campeonato italiano de F4 teve lugar em Imola com a presença de dois jovens pilotos portugueses entre o pelotão. A Pedro Perino (US Racing ), que já competiu neste campeonato em 2021, juntou-se Ivan Franco Domingues na equipa Iron Lynx.

Durante as 3 corridas da ronda de estreia de 2022 da F4 italiana, os pilotos portugueses tiveram sortes diferentes, mas no geral estiveram em bom plano. O rookie Ivan Franco Domingues um pouco melhor que Pedro Perino, que não terminou a corrida 1 em Imola, que foi ganha à geral por Rafael Camara, enquanto Domingues conquistou o nono lugar.

Na corrida seguinte, Domingues melhorou ainda a sua classificação final, alcançando o 7º lugar e Perino o 18º. A corrida foi ganha pelo irlandês Alexander Dunne. Na derradeira prova do fim de semana, Perino terminou perto dos dez primeiros no 12º lugar e Domingues foi 27º.

Nas contas do campeonato, Ivan Franco Domingues ocupa o 11º lugar da geral com oito pontos, quinto entre os estreantes, e Pedro Perino é 28º sem qualquer ponto somado.

A próxima ronda da F4 italiana é em Misano no início de junho.