Pedro Perino corre em Misano no Campeonato Italiano de Fórmula 4 | AutoSport

Piloto de Oeiras é o único português na competição entre mais de 30 concorrentes

A partir de hoje até domingo, no circuito de Misano, Pedro Perino vai disputar a segunda prova, onde alinham mais de 30 pilotos oriundos de 18 países e de 4 continentes. O piloto de Oeiras – único português na competição transalpina – teve uma ótima experiência na primeira jornada, conseguindo mesmo pontuar para a classificação ‘rookie’, onde ocupa a 15.ª posição entre 24 classificados. Mas o seu objetivo é sobretudo evoluir.

Apesar de ter tido uma boa prestação na primeira ronda, realizadano circuito francês de Paul Ricard – uma das pistas que integra este ano o calendário do Campeonato Italiano de Fórmula 4, assim como o traçado austríaco de Red Bull Ring –, o foco de Pedro Perino é prosseguir com o seu processo de aprendizagem, para depois poder usar toda a experiência adquirida no futuro, dado que ainda só completou 16 anos de idade na semana passada.

Mas no circuito francês de Paul Ricard, o piloto português já viveu um fim de semana importante para a sua carreira no desporto automóvel: “A primeira prova em Paul Ricard foi uma ótima experiência. Foi bom para conhecer o carro, a equipa, o ambiente e para ver como é correr no meio de37 pilotos. A qualificação não foi tão boa e na primeira corrida tive um problema nas últimas voltas. Nas corridas 2 e 3 já foram melhores, pois apesar de ter largado das últimas posições, recuperei vários lugares e terminei a meio da tabela classificativa, o que foi bom, pois este é o meu primeiro ano na Fórmula 4. Consegui entrar no top-10 entre os ‘rookies’ na corrida 2 e também na corrida 3, em que fui 9.º classificado”, começou por referir Pedro Perino, que assim conseguiu entrar nos lugares pontuáveis da classificação ‘rookie’, ocupando a 15.ª posição entre 24 classificados, após a jornada de Paul Ricard.

“O importante para mim é aprender o máximo possível.Preciso de fazer muitos quilómetros. Mas estamos todos a evoluir, tanto eu como os elementos da equipa e temos estado a desenvolver o carro da melhor maneira possível para a prova deste fim de semana. Em Misano, o meu objetivo é o mesmo: ganhar experiência e cada vez mais conhecimento para poder usar nas próximas jornadas. Estamos bastante empenhados e vamos dar o nosso melhor neste campeonato tão competitivo e recheado de excelentes pilotos, vindos de várias partes do mundo”, sublinhou o piloto de Oeiras, o primeiro português a disputar o exigente Campeonato Italiano de Fórmula 4.

Hoje, no circuito de Misano, Pedro Perino vai realizar sessões de treinos livres e depois de cronometrados. Amanhã, vai disputar as duas primeiras corridas, estando a terceira agendada para domingo.

Filipe Cairrão