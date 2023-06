Pedro Perino com estreia positiva no Campeonato Alemão de Protótipos em Zandvoort | AutoSport

Com apenas 18 anos, Pedro Perino continua a dar nas vistas na sua primeira época nos protótipos LMP3, desta vez na Prototype Cup Germany, o equivalente ao Campeonato Alemão de Protótipos. Na famosa pista holandesa de Zandvoort, que desconhecia por completo, o jovem piloto português conseguiu um positivo 7.º lugar ao volante do Duqueine da DKR Engineering, entre quase duas dezenas de LMP3.

Acompanhado pelo piloto holandês Leonard Hoogenboom, Pedro Perino surgiu em Zandvoort a convite da equipa DKR Engineering, com quem compete nas European Le Mans Series (ELMS), nesta época de estreia nos protótipos. Depois da prova de estreia nas ELMS, Perino apostava em acumular mais experiência ao volante do Duqueine D08, além de competir pela primeira vez na famosa pista que recebe o Grande Prémio da Holanda de Fórmula 1.

Com quase duas dezenas de LMP3, a Prototype Cup Germany é uma das principais competições nacionais de protótipos na Europa, com Pedro Perino a destacar-se logo nos treinos cronometrados, onde foi o 6.º mais rápido. Na corrida, perdeu um lugar no arranque e depois o seu companheiro de equipa Hoogenboom confirmou o 7.º lugar final, com um andamento muito promissor para a inédita dupla.

“O nosso grande objetivo era treinar para a próxima prova da ELMS, pois ainda não tenho muita experiência com o carro e qualquer treino ou corrida são muito importantes nesta fase da minha carreira. Contudo, acabamos por alcançar um bom resultado”, explicou Pedro Perino. “Zandvoort é uma pista fantástica, muito rápida e com aquela zona do banking que dá sensações incríveis num LMP3. Fomos para a qualificação só com oito voltas à pista, por isso o 6.º lugar foi muito positivo. No arranque perdemos um lugar, mas em Zandvoort é muito difícil ultrapassar e já não conseguimos subir mais posições. Ainda assim, os objetivos foram cumpridos e foi muito motivador conseguir este resultado sem conhecer a pista ou o campeonato”, referiu o promissor piloto, que só cumpriu 18 anos no passado mês de maio.

Agora, Pedro Perino e a DKR Engineering vão preparar a segunda prova da European Le Mans Series, agendada para 15 e 16 de julho, no Circuito Paul Ricard, em França.