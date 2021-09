Pedro Perino com a equipa de Ralf Schumacher na Fórmula 4 italiana | AutoSport

Com apenas 15 anos e a cumprir a sua primeira temporada a tempo inteiro no mundo dos monolugares, Pedro Perino vai passar a representar a equipa US Racing na Fórmula 4 italiana, com estreia marcada para este fim de semana, no RedBull Ring, na Áustria. Uma mudança que motiva o promissor piloto português, que esta época já conseguiu um top-5 entre os Rookies, numa grelha com 37 pilotos de 18 países.

Não é todos os dias que se pode privar com um antigo piloto de Fórmula 1, com seis vitórias em Grandes Prémios no currículo, e com o apelido Schumacher no nome. O português Pedro Perino terá essa oportunidade depois de ter sido convidado para integrar a equipa US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher e pelo antigo diretor técnico da Mercedes no DTM, Gerhard Ungar.

Após uma bem-sucedida carreira no Karting, Pedro Perino faz em 2021 a sua primeira época a tempo inteiro na Fórmula 4 e optou por disputar logo o campeonato italiano, considerado o mais competitivo desta categoria de entrada no mundo dos monolugares, com nada menos de 37 pilotos oriundos de 18 países. Pela Fórmula 4 italiana passaram atuais pilotos de Fórmula 1 como Lando Norris, Lance Stroll ou Mick Schumacher (filho do heptacampeão do mundo de F1, Michael Schumacher), só para citar alguns nomes.

Pedro Perino disputou as primeiras quatro rondas da temporada com a equipa DR Formula, dando nas vistas em diferentes ocasiões, como na prova de Vallelunga, onde conseguiu um quarto lugar na classificação dos Rookies, disputada por mais de três duas dezenas de pilotos. Agora, a rapidez demonstrada pelo piloto de Oeiras valeu-lhe a passagem para a US Racing, com a qual Pedro Perino já testou, além de já ter visitado a sede da equipa, na famosa localidade alemã de Kerpen, a ‘casa’ de onde despontaram os Schumacher para o desporto automóvel. A estreia oficial com a US Racing acontecerá já no próximo fim de semana, no traçado do Red Bull Ring, na Áustria.

Um passo em frente

“Esta época na Fórmula 4 tem sido uma enorme aprendizagem para mim e não podia desperdiçar a oportunidade de integrar uma equipa com a US Racing, com uma grande experiência e capacidade técnica”, afirmou Pedro Perino. “A equipa dá-me toda a confiança para as três jornadas que faltam, onde espero dar um passo em frente em termos de performance e de resultados. Este campeonato é muito disputado, mas isso faz-me crescer imenso como piloto e como pessoa e quero continuar a aprender”, referiu o promissor piloto português, de apenas 16 anos.

Ralf Schumacher, por sua vez, mostrou-se“feliz por acolher o Pedro na nossa estrutura para a F4 italiana. As próximas provas são verdadeiros pontos altos do calendário e tenho a certeza que o Pedro vai mostrar o seu valor”, afirmou o antigo piloto alemão.

Gerhard Ungar, por outro lado, destacou:“O Pedro fez um excelente teste connosco. Trabalhou bem com a equipa e fez um bom trabalho em pista. Penso que estamos bem preparados para o fim de semana de corridas na Áustria”, apontou o co-fundador da US Racing.

Além da ronda no RedBull Ring, Pedro Perino também vai disputar as provas em Mugello e em Monza, durante o mês de outubro.

Calendário F4 Italiana:

Ronda 5: 10-12 setembro, Red Bull Ring (AUS)

Ronda 6: 08-10 outubro, Mugello (ITA)

Ronda 7: 29-30 outubro, Monza (ITA)

Filipe Cairrão