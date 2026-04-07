Pedro e José Maria Marreiros apostam na Ligier European Series com a Veloso Motorsport

Pedro Marreiros regressa à competição internacional em 2026 para disputar as Ligier European Series, formando dupla com o filho, José Maria Marreiros. O projeto, com a Veloso Motorsport, assinala os 30 anos de carreira do piloto português.

A temporada de 2026 assume um significado especial para Pedro Marreiros, que celebra três décadas de carreira iniciada em 1996, após vencer a iniciativa “Onde Está o Ás”, cujo prémio foi a participação no Campeonato Nacional de Fórmula Ford. O regresso ao panorama internacional concretiza-se nas Ligier European Series, campeonato que acompanha o European Le Mans Series e apresenta um calendário composto por alguns dos mais emblemáticos circuitos europeus.

A dupla portuguesa irá competir ao volante de um Ligier JS2 R, inscrito pela Veloso Motorsport, estrutura com a qual já existe uma relação de confiança. Para além da vertente desportiva, o projeto ganha relevância pelo facto de pai e filho partilharem o mesmo carro ao longo da época.

A temporada arranca no Circuit de Barcelona-Catalunya e passará ainda por Paul Ricard, Le Mans, Spa-Francorchamps e Silverstone, antes de terminar em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, nos dias 8 e 9 de outubro.

“Ano de celebração”

A abordagem competitiva é encarada com ambição, mas também com foco na aprendizagem e evolução, tendo em conta a diversidade e exigência dos circuitos do calendário.

Pedro Marreiros afirmou: “A ideia passou por desenhar uma temporada que percorresse alguns dos melhores circuitos europeus para celebrar os meus trinta anos de carreira. Após várias hipóteses analisadas, entendemos que a Ligier European Series seria a escolha ideal, tratando-se de um campeonato que acompanha as European Le Mans Series e que apresenta um calendário particularmente apelativo, com passagem por circuitos históricos e exigentes, que tornam este desafio ainda mais especial. Para esta participação, adquirimos um Ligier JS2 R e estabelecemos uma parceria com a Veloso Motorsport, uma estrutura que conhecemos bem e na qual confiamos plenamente.”

O piloto acrescentou: “Paralelamente à construção deste projeto, estava também a desenvolver um programa desportivo para o Zé Maria. No entanto, ele desafiou-me para fazermos esta temporada em conjunto, uma possibilidade que rapidamente ganhou um significado muito especial. Dividir o volante com o meu filho é, sem dúvida, o ponto mais marcante de toda esta decisão.”

E concluiu: “Em termos desportivos, partimos com grande empenho e motivação. O Zé Maria tem demonstrado um andamento muito encorajador, e ambos encaramos esta época como uma oportunidade de evolução, sabendo que iremos enfrentar circuitos novos para nós, intercalados com outros onde já temos alguma experiência. A ambição é clara: aprender, evoluir e aproveitar ao máximo este percurso, num ano que é, acima de tudo, de celebração.”

José Maria Marreiros declarou: “Estou extremamente entusiasmado por competir no panorama europeu. Disputar esta competição europeia ao lado do meu pai é, sem dúvida, a concretização de um sonho e um momento muito especial na minha carreira. Sabemos que será um desafio exigente, mas encaro-o com grande ambição e uma forte determinação para lutar pelas vitórias e pelos lugares cimeiros do pódio, em alguns dos mais emblemáticos circuitos europeus.”