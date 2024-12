Pascal Wehrlein corre com a Porsche nas 24h de Daytona, Félix da Costa na LMP2…

Numa decisão algo estranha, mas que, por outro lado, é compreensível, Pascal Wehrlein vai correr com a JDC-Miller Motorsports no Porsche 963 da equipa nas Rolex 24 em Daytona no próximo mês. António Félix da Costa é muito mais experiente que o seu colega de equipa em corridas de Resistência, nem sequer há comparação possível, mas o piloto português fica-se pela LMP2, e vai correr no mesmo evento pela Inter Europol Competition.

Para Pascal Wehrlein, será a estreia na Rolex 24 em Daytona, com o campeão do mundo de Fórmula E em título a fazer equipa com Tijmen van der Helm e Bryce Aron. A única experiência de Wehrlein na resistência foi o teste de 36 horas que realizou com a Porsche Penske Motorsport em 2022. Nunca mais se falou de resistência para o alemão até agora.

Referimos atrás decisão algo estranha, mas compreensível, porque é a Porsche, Pascal Wehrlein é alemão, estão a dar-lhe uma oportunidade de se lançar na resistência, pois se a decisão fosse baseada em tudo o resto o caminho só poderia ser um…