Para já 40 equipas já confirmadas para as 24H C1 Portimão | AutoSport

As 24H C1 Portimão regressam esta temporada e em grande, com uma mega edição no Autódromo Internacional do Algarve, dias 23 e 24 de julho. A prova rainha do Troféu C1 Learn & Drive apresenta uma fantástica lista de inscritos numa altura em que faltam cerca de dois meses para a próxima edição, com 40 equipas já confirmadas.

O evento, organizado e promovido pela Motor Sponsor, reúne em pista os emocionantes e irreverentes C1 e marca a estreia do novo troféu Endurance. Uma edição que se assume como uma imperdível experiência de competição, com um total de 27H de ação em pista para todos os concorrentes num único fim de semana, divididas entre 3H de treinos cronometrados e 24H de corrida.

Apesar das 4 dezenas de inscritos, há ainda lugares disponíveis para participar. As equipas são formadas por um mínimo de 3 e um máximo de 8 pilotos e para participar há duas modalidades: inscrição na prova (3.500€ + IVA por equipa); inscrição com a opção Arrive & Drive (8.500€ + IVA por equipa). A opção Arrive & Drive oferece aos participantes a oportunidade de alinharem neste icónico evento com tudo incluído: inscrição na prova; carro pronto a correr; assistência técnica durante o evento; consumíveis (pneus, gasolina, travões, lubrificantes); transporte.

A par da competição em pista, a edição de 2022 do evento destaca-se pelos prémios monetários que são novidade absoluta na competição. No final das 24H C1 Portimão, os 7 primeiros classificados das classes AM e PRO recebem prémios monetários no valor de: 1º 400€; 2º 350€; 3º 300€; 4º 250€; 5º 200€; 6º 150€; 7º 100€. Ao mesmo tempo, a organização do troféu vai também distinguir o fair play e desportivismo ao longo desta exigente prova ao atribuir um prémio monetário de 150€ (por viatura) a todas as equipas que terminem a corrida com o seu C1 exatamente nas condições com que iniciou a corrida, ou seja, sem qualquer toque adicional.

As inscrições para as 24H C1 Portimão são feitas diretamente através do contacto [email protected] ou na área motorsport em www.motorsponsor.pt

Lista de equipas confirmadas:

Natu. | Nº | Equipa

IR | 73 | Piston Broke

BE | 265 | Oestkart 1

BE | 271 | Oestkart 2

BE | 276 | Oestkart 3

UK | 308 | Emax Motor Sport 3

UK | 346 | Emax Motor Sport 1

IR | 353 | Flat Shtick Racing

UK | 370 | Spy Motorsport

UK | 445 | Emax Motor Sport 2

UK | 497 | IndiGO Motorsport

NL | 565 | MotorSportOlie.NL

PT | 2 | G-Tech / RPMotorSport

PT | 3 | Torres Racing Team

PT | 4 | Martinho Sport

PT | 7 | Os Marafados

PT | 9 | Breakfast Karting

PT | 10 | OF Motorsport

PT | 11 | Team CAM

PT | 12 | Madureiras

PT | 17 | Bugaparts Motorsport

PT | 18 | Gs Competizione

PT | 21 | CRC / Imotion / Novimed

PT | 29 | Slow Motion

PT | 33 | Tzi Designs Racing Team

PT | 34 | Paint & Go

PT | 44 | Team NB Klima

PT | 49 | Caetanovich Racing

PT | 54 | Auto Paraíso da Foz

PT | 66 | Team Rubrica

PT | 81 | Gianfranco Motorsport

PT | 88 | Casiraghi Cars 88

PT | 99 | Casa da Eira

PT | 111 | Digidelta Solutions – Autocloche

PT | 188 | VLB Racing

PT | 321 | 24H Évora

PT | 330 | WallUp WoodLab

PT | 352 | Team Nata

PT | 888 | 888 Motorsport

PT | 911 | Razão Automóvel

PT | 997 | Manahu Care – Gianfranco Motorsport